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Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій «Укрзалізниці»

На Харківщині правоохоронці затримали брата і сестру, які допомагали ворогу зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, найбільше фігурантів цікавили «уразливі» ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Також зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій «Укрзалізниці».

Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах. 

Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою фото 1

«На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту», – йдеться у повідомленні. 
Втім, усю агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної діяльності.  Фігурантів затримали під час збору розвідданих для окупантів.

За даними слідства, ними виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали  російського агента, який готував ракетний удар по стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» на Чернігівщині.

 

Теги: СБУ Харківщина

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