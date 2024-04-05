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Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки зірвала нову спробу рашистів завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку. Про це інформує пресцентр СБУ.

«Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.

Після встановлення геолокацій «потрібних» об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб «прозвітувати» до ФСБ. 

Зазначається, що для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні "цілі».

Разом з цим вони «втемну» використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

«Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. При цьому насправді  іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів», – повідомили в СБУ. 

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.

Однак співробітники СБУ завадили реалізації злочинних намірів і викрили поплічників агресора ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. 

СБУ провела поетапне документування, яке дозволило повністю відслідкувати маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

На місці затримання у зловмисників вилучено телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині

Теги: Одещина СБУ

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