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Готували ракетні удари по Київській телевежі: затримано агентів ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готували ракетні удари по Київській телевежі: затримано агентів ФСБ
Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони
фото: пресслужба СБУ

У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів ФСБ

Служба безпеки України повідомила, що затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів ФСБ. Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах», – повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними спецслужби, у зоні особливої уваги агентів були «армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ».

Готували ракетні удари по Київській телевежі: затримано агентів ФСБ фото 1

«Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони. Інший фігурант –- збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону», – розповіли у спецслужбі.

«За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для ухвалення рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі», – повідомили у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів. Під час спецоперації обох зловмисників було затримано «на гарячому", коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів.

Готували ракетні удари по Київській телевежі: затримано агентів ФСБ фото 2

За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.

Готували ракетні удари по Київській телевежі: затримано агентів ФСБ фото 3

Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та московській області, зазначили у СБУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці». У результаті спецоперації у Полтавській області «на гарячому» затримано двох агентів ФСБ. 

Теги: СБУ ЗСУ ФСБ зрада

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