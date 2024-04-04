Колаборант, який навів ракету по кафе в Краматорську отримав вирок

У результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб

Довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема, в результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пресслужба зазначила, що тоді контррозвідка Служби безпеки затримала зловмисника «по гарячих слідах». Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований воєнною розвідкою РФ.

За даними слідства, 27 червня минулого року агент отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

«Для виконання цієї вказівки агент здійснив приховану відеозйомку закладу і переслав відзнятий файл російському куратору. Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди», – сказано в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу («державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Увечері 27 червня 2023 року російські війська вдарили ракетами по Краматорську та селищу Біленьке, що неподалік. Зокрема, ворог влучив у піцерію в середмісті Краматорська на Донеччині.

Контррозвідка Служби безпеки України «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

До слова, агент спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе Ria Lounge у центрі Краматорська 27 червня, – місцевий співробітник газотранспортного підприємства. Він навів ворожі ракети на кафе не за гроші, а з ідейних міркувань.