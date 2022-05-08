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    «Це треба заборонити»: мер Варшави проти святкування росіянами 9 травня у місті

    Центр Варшави - «Це треба заборонити»: мер Варшави проти святкування росіянами 9 травня у місті
    Центр Варшави
    фото з відкритих джерел

    Рафал Тшасковський не дав дозвіл на те, аби росіяни святкували 9 травня у Варшаві

    Мер Варшави (столиця Польщі) Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня у столиці. Про це він написав у Twitter.

    За його словами, посольство Росії звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі з проханням дозволити святкові заходи 9 травня у Варшаві.

    «Я рішуче проти цього. Жодна польська державна установа не повинна брати участь у цій ініціативі. Мало того – її треба заборонити. Я не даю згоду на проведення агресором свята у Варшаві», – написав Тшасковський.

    Водночас заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач наголосив, що польське відомство не планувало сприяти в організації святкування Дня Перемоги 9 травня. За його словами, відомство негативно відповіло на прохання посольства Росії у питанні сприяння щодо відзначення Дня перемоги. Пшидач також зауважив, що мер Варшави своїм рішенням може заборонити святкування росіянами у Варшаві 9 травня.

    Раніше посольство РФ у Польщі повідомляло, що 9 травня планується церемонія покладання вінків і квітів до меморіалу радянським солдатам у Варшаві, у рамках якої відбудеться акція «Безсмертний полк».

    Нагадаємо, що влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії. На це гнівно відповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    Читайте також: 9 травня більше немає
    Теги: День Перемоги МЗС росія окупанти Польща війна посольство Україна окупація Рафал Тшасковський #stoprussia
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    «Це треба заборонити»: мер Варшави проти святкування росіянами 9 травня у місті