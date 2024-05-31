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В Румунії байкери «випадково» перетнули український кордон: у ДПСУ розповіли деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Румунії байкери «випадково» перетнули український кордон: у ДПСУ розповіли деталі
ДПСУ: Зі слів мандрівників вони не помітили як опинилися в Україні
фото: ДПСУ

Чеські байкери здійснювали мотоподорож територією Румунії

На Закарпатті, у горах, прикордонники Мукачівського загону затримали двох мотоциклістів, які незаконно потрапили в Україну. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків на мотоциклах без документів. Байкери виявилися громадянами Чехії, а територією Румунії вони здійснювали мотоподорож.

«Іноземці повідомили, що під час мотоподорожі територією Румунії вирішили поїхати у гори. Зі слів мандрівників вони не помітили як опинилися в Україні, хоча ділянка облаштована відповідними елементами прикордонної інфраструктури», – йдеться у повідомленні прикордонників.

«Неуважних байкерів повернули до Румунії в порядку реадмісії», додали в ДПСУ.

Нагадаємо, громадянин Молдови незаконно переплив Дністер для того, щоб побачитися зі своєю коханою. Однак на іншому березі замість неї чоловіка чекав прикордонний наряд. Як зазначають прикордонники, громадянину Молдови раніше був заборонений в’їзд в Україну на п’ять років, адже під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні. 

Як повідомлялося, прикордонники затримали двох волинян, які перепливли річку Західний Буг, аби повернутися з Польщі в Україну.

До слова, 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області, одягнений у жіночий одяг і перуку намагався незаконно перетнути кордон, доводячи, що він – жінка.

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Теги: прикордонники іноземці байкери чоловік кордон правила

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