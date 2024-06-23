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Що потрібно зробити протягом десяти днів, щоб зберегти пенсію: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Що потрібно зробити протягом десяти днів, щоб зберегти пенсію: роз’яснення
Протягом 10 днів пенсіонер має повідомити ПФУ про влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи, зміну місця проживання тощо
фото: zn.ua

Пенсійного фонд пояснив, що буде, якщо пенсіонер забуде повідомити ПФУ про працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності

Щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

Про які зміни потрібно повідомити ПФУ протягом 10 днів

Як зазначив ПФУ, протягом 10 днів пенсіонер має повідомити орган про такі обставини:

  • влаштування на роботу, звільнення з роботи;
  • реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи – підприємця;
  • придбання, зміна або припинення особливого статусу;
  • зміна місця проживання (реєстрації);
  • виїзд на постійне місце проживання за кордон.
  • отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
  • отримання нового паспорта у разі крадіжки або втрати старого;
  • зміна прізвища, імені та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни).

Куди і як подавати інформацію пенсіонерам

Повідомити органи Пенсійного фонду про зміни можна дистанційно – на порталі електронних послуг ПФУ.

Вибирайте зручний для себе спосіб авторизації в особистому кабінеті на порталі ПФУ за посиланням. Після авторизації виберіть розділ «Про пенсійне забезпечення» у лівому бічному меню та знайдіть пункт «Заява на перерахунок пенсії». Виберіть вид перерахунку зі списку, що розкривається, і заповніть атрибути заяви.

Що буде, якщо вчасно не повідомити ПФУ про працевлаштування

Якщо пенсіонер забув повідомити ПФУ про працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності, то працівники Пенсійного фонду все одно виявлять це під час звірки даних із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців. Після цього доведеться повернути суму зайво виплачених пенсійних коштів.

Якщо пенсіонер відмовиться добровільно повертати переплачені кошти, то ПФУ приймає рішення про утримання із пенсії суми переплати в межах 20% пенсії.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

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Теги: пенсія пенсіонери гроші

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