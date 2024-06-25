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Україна може отримати від Іспанії 50 новітніх БМП Ascod

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Україна може отримати від Іспанії 50 новітніх БМП Ascod
БМП Ascod виготовляються у місті Трубія у Іспанія
фото: El Comercio

Постачання БМП ASCOD, а також іншої зброї, має здійснюватися на виконання безпекової угоди між Україною та Іспанією

Уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Ascod, які будуть вироблятися на потужностях Santa Bаrbara Sistemas, що є частиною General Dynamics European Land Systems (GDELS). Про це пише іспанське El Comercio.

Вочевидь, це є наслідком зустрічі між очільником іспанського кабінету міністрів Педро Санчесом з представниками оборонної промисловості, яка відбулась у березні. А також тісно пов'язана із підписанням у травні між Іспанією та Україною безпекової угоди, яка передбачає наданням військової допомоги розміром 1 млрд євро, а загальний строк угоди складає 10 років.

Як зазначає El Comercio, наразі пропозиція на стадії оцінки. А як уточнює профільне видання InfoDefensa, свої плани та пропозиції надіслали й інші оборонні компанії, зокрема і виробники боєприпасів. А з боку Defense Express зазначимо, що для іспанського уряду замовлення для України озброєння у власних виробників є фактичною інвестицією у свої оборонні можливості.

Ascod може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30/40 мм типу МК 44 Bushmaster, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами. Платформа оснащена унікальними системами балістичного та протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 – рівень 4 для балістичного захисту (бронебійний постріл калібру 14,5 мм) та рівень 4a/4b для протимінного захисту (10 кг вибухової речовини). Ascod перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн NATO таких як: Іспанія, Велика Британія, Австрія та інших.

Окрім того, Santa Bárbara Sistemas є лише частиною GDELS, яка є європейським сегментом американського оборонного гіганта General Dynamics. Й таким чином мова не лише про інтереси іспанських зброярів.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року в «Українській бронетехніці» (входить до складу NAUDI) повідомили про початок перемовин із General Dynamics European Land Systems щодо можливості спільного виробництва ASCOD для ЗСУ.

Станом на грудень 2023 року робота у цьому напрямі ще перебувала на стадії опрацювання. Зокрема від Міноборони України тоді очікувалось остаточне формування вимог для БМП. Також згодом стало відомо про намір закупити тестову партію, а вже потім вести перемовини щодо локалізації виробництва.

Раніше стало відомо, що влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. 

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Теги: міністр Міноборони Іспанія боєприпаси озброєння влада Педро Санчес танки машини війна

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