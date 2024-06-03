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Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів
Частина працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій позбавлена бронювання
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Петиція набрала понад 30 тис. голосів із 25 тис. необхідних

Петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. Про це стало відомо зі сторінки Кабміну.

Авторка петиції вказує, що частина працівників цивільного захисту позбавлена бронювання.

«ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій», – зазначено в петиції.

Петиція, яку було створено 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над створенням механізму електронного бронювання. Згодом стало відомо, що функціонал електронного бронювання незабаром буде запущено на порталі «Дія».

До слова, народний депутат Дмитро Наталуха, коментуючи економічне бронювання під час мобілізації, заявив, що у питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: бронювання від мобілізації ДСНС Кабмін петиція українці

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