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AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
У 2022 інвестиції у російську дочку AliExpress припинилися, а у 2023 доходи компанії у Росії скоротилися на третину
фото з відкритих джерел

Зміни у політиці компанії Alibaba пов’язані із загрозою вторинних санкцій

Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, перестала приймати рублі і не дозволяє оформити поставку в Росію. Про це повідомляють росЗМІ.

«З російських карт оплата більше не проходить, за винятком деяких банків, але, швидше за все, Alibaba ці гроші просто поверне через кілька днів», − розповів експерт на ринку маркетплейсів Артем Бобцов.

За словами експерта, тепер російським покупцям доведеться задіяти схеми з казахстанськими, киргизькими та вірменськими картами. При цьому для фізичної доставки товарів до Росії доведеться вдатися до «якихось транзитних схем», що призведе до подорожчання та втрати «економічного сенсу» у придбанні продукції на маркеплейсі.

Політика Alibaba пов'язана насамперед із загрозою вторинних санкцій, через які виникли й інші проблеми з російськими платежами в Китаї, каже економічний експерт Семен Новопрудський. За його словами, у спільній заяві за підсумками переговорів президента РФ Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна в Пекіні йдеться, що сторони докладатимуть зусиль для організації безперебійних взаєморозрахунків, але конкретний механізм, як це робитиметься, у документі не прописано.

«У разі платежів відомо, що КНР намагається перевести їх від російських контрагентів на невеликі так звані регіональні сільські банки. Через те, що таких трансакцій багато, а кредитні організації невеликі, то компаніям із РФ доводиться, за їхніми власними відгуками, іноді чекати на проходження переказів чи не місяць і більше», − зазначив експерт.

Однак, за словами Новопрудського, у випадку з Alibaba так зробити набагато складніше, оскільки у банківських платежів більше варіантів, ніж у покупок на конкретному маркетплейсі.

У 2022 році Alibaba припинила інвестувати в російську дочку AliExpress. У 2023-му виторг компанії в Росії скоротився на 36%. Складнощі з проведенням російських платежів у банках Китаю спостерігаються з грудня минулого року після отримання Мінфіном США дозволу на введення санкцій проти іноземних банків, які працюють із підсанкційними особами з Росії або сприяють постачанню певних матеріалів та обладнання до країни-агресорки.

Нагадаємо, Єврокомісія ініціювала розслідування щодо можливих порушень відомим китайським маркетплейсом AliExpress, порушень європейського законодавства про цифрові послуги (DSA). Зокрема звинувачення можуть бути щодо ефективності управління ризиками та необхідного безпекового рівня відстеження операцій.

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Теги: рублі гроші Китай банк росія

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