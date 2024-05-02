Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу

На соціальну допомогу мають право лише ті українці, які постійно перебувають у Польщі

Влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, існують випадки, коли українці отримували гроші та виїжджали з країни. Його виступ транслювала канцелярія у Facebook.

«Програма «Сім'я 800+», інші сімейні виплати будуть доступні лише тим родинам, в яких діти ходять до школи (у Польщі – «Главком») і які зможуть надати докази свого перебування у Польщі», – сказав міністр.

Раніше Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє PAP.

Згідно з пропозицією, виплати надаватимуть особам, які проживають з дитиною на території Польщі. У випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається в польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). Крім цього у польському уряді очікують, що школах країни з нового навчального року поповняться на 80 тис. українських дітей.