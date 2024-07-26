Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Затримання ймовірного вбивці Фаріон. Партія «Свобода» попередила владу

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Затримання ймовірного вбивці Фаріон. Партія «Свобода» попередила владу
Тягнибок заявив, що Ірина Фаріон була символом боротьби за українську мову
фото: «Суспільне»

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вимагає знайти усіх причетних до вбивства професорки

Тривала підготовка, кількаденне стеження та, власне, вбивство ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон не могли бути здійснені самостійно юнаком-одинаком. Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників: замовник, організатори та поплічники, які допомагали у підготовці. Про це заявив голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

«Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників: замовник, організатори та поплічники, які допомагали у підготовці. Тому важливо, аби всі ці особи були встановлені, затримані та притягнуті до відповідальності перед Законом України. Не потрібно, задля заспокоєння суспільного резонансу, швидко оголошувати ім’я одного відповідального. Варто знайти усю групу причетних осіб та головне – замовників», – йдеться у заяві.

Тягнибок зазначає, що перед вбивством мовознавиці була розгорнута широка публічна кампанія з дискредитації її образу: «Її цькували, звільняли з роботи в університеті та порушували кримінальні провадження. У рамках останніх пані Ірину постійно викликали на допити, стежили та прослуховували телефонні дзвінки. Дивно, що ці особи не помітили підготовку до її вбивства та не змогли цьому запобігти».

Голова політичної партії додав, що в Україні діють агенти РФ, які здійснюють антиукраїнську підривну діяльність.

«Очевидно, що нині в країні діє ціла низка груп, які контролюються із Москви та здійснюють антиукраїнську підривну діяльність. Такі агенти донині вільно почувають себе у нашій державі: вони захищають російську церкву, вимагають особливого статусу для російської мови та проштовхують проросійські наративи», – заявив Тягнибок.

За словами голови партії, «Свобода» вимагає знайти всіх осіб причетних до вбивства Ірини Фаріон: «Ми хочемо почути не про гектари прочесаного лісу, кількість опитаних свідків чи призначених експертиз, а про затримання та обвинувачення для замовників, організаторів та пособників убивства. Ми не дозволимо забути про справу Фаріон чи зшити її білими нитками».

«Водночас заявляємо про те, що п’ята колона може не сподіватися на те, що з вбивством Ірини Фаріон їм вдасться повернути свої позиції. Суспільство не дозволить утискати українську мову, ухвалити норми аналогічні закону Колісніченка-Ківалова чи дозволити і далі провадити підривну діяльність під виглядом російської церкви в Україні», – йдеться у заяві Тягнибока.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон Львів вбивство Україна Свобода Олег Тягнибок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оновлений проєкт програми «Захист України» відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна
Що вивчатимуть на оновленому предметі «Захист України»? Відповідь Міносвіти
22 липня, 19:17
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для низки областей
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
22 липня, 09:56
Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед»
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55
Гвоздик зумів піднятися з другого на перше місце у рейтингу WBC
Олександр Гвоздик повернувся на вершину рейтингу WBC у напівважкій вазі
15 липня, 01:00
Країни коаліції дронів закликали інші країни долучитися до її фінансування
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
11 липня, 11:42
В Румунії вшановують пам'ять жертв російського терору
У Бухаресті громадяни несуть свічки й іграшки до посольства України
9 липня, 20:46
В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі
Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 липня, 07:50
Експерт: «Те, що шум є – це нормально, це не проблема»
Чому шумлять зарядні станції? Відповідь експерта
4 липня, 15:00
Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети «Кинджал», були збиті
Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч
27 червня, 08:33

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9771
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8815
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8573
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua