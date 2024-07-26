Затримання ймовірного вбивці Фаріон. Партія «Свобода» попередила владу

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вимагає знайти усіх причетних до вбивства професорки

Тривала підготовка, кількаденне стеження та, власне, вбивство ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон не могли бути здійснені самостійно юнаком-одинаком. Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників: замовник, організатори та поплічники, які допомагали у підготовці. Про це заявив голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

«Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників: замовник, організатори та поплічники, які допомагали у підготовці. Тому важливо, аби всі ці особи були встановлені, затримані та притягнуті до відповідальності перед Законом України. Не потрібно, задля заспокоєння суспільного резонансу, швидко оголошувати ім’я одного відповідального. Варто знайти усю групу причетних осіб та головне – замовників», – йдеться у заяві.

Тягнибок зазначає, що перед вбивством мовознавиці була розгорнута широка публічна кампанія з дискредитації її образу: «Її цькували, звільняли з роботи в університеті та порушували кримінальні провадження. У рамках останніх пані Ірину постійно викликали на допити, стежили та прослуховували телефонні дзвінки. Дивно, що ці особи не помітили підготовку до її вбивства та не змогли цьому запобігти».

Голова політичної партії додав, що в Україні діють агенти РФ, які здійснюють антиукраїнську підривну діяльність.

«Очевидно, що нині в країні діє ціла низка груп, які контролюються із Москви та здійснюють антиукраїнську підривну діяльність. Такі агенти донині вільно почувають себе у нашій державі: вони захищають російську церкву, вимагають особливого статусу для російської мови та проштовхують проросійські наративи», – заявив Тягнибок.

За словами голови партії, «Свобода» вимагає знайти всіх осіб причетних до вбивства Ірини Фаріон: «Ми хочемо почути не про гектари прочесаного лісу, кількість опитаних свідків чи призначених експертиз, а про затримання та обвинувачення для замовників, організаторів та пособників убивства. Ми не дозволимо забути про справу Фаріон чи зшити її білими нитками».

«Водночас заявляємо про те, що п’ята колона може не сподіватися на те, що з вбивством Ірини Фаріон їм вдасться повернути свої позиції. Суспільство не дозволить утискати українську мову, ухвалити норми аналогічні закону Колісніченка-Ківалова чи дозволити і далі провадити підривну діяльність під виглядом російської церкви в Україні», – йдеться у заяві Тягнибока.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.