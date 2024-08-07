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Російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW
Також аналітики зазначають, що росіяни посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку
Фото з відкритих джерел

Експерти зазначили, що той перебільшив російські успіхи в Україні з середини червня 2024 року

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що російське військове командування, зокрема секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу, неодноразово перебільшувало територіальні успіхи армії РФ у війні проти України. Зокрема, Шойгу заявив про захоплення 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року, тоді як ISW виявив докази захоплення лише близько 290 квадратних кілометрів.

 

Аналітики також повідомляють про посилення російських атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після періоду відносної бездіяльності на цій ділянці фронту протягом 2024 року.

Крім того, Інститут вивчення війни додав, що не спостерігав великих чи оперативно значущих російських успіхів на напрямі Торецька чи Авдіївки з 14 липня, хоча російські війська досягли тактичних успіхів на цих напрямках з моменту вказаної дати.
 
Нагадаємо, у Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення. 

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів. 

Теги: війна Сергій Шойгу Україна

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