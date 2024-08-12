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Сирський натякав бійцям на Донбасі про прорив у Курській області (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський натякав бійцям на Донбасі про прорив у Курській області (відео)
1 серпня Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках
фото: Олександр Сирський, Telegram

За два тижні до подій на Курщині Олександр Сирський попросив військовиї на Донеччині, триматися далі, адже «скоро наступ»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський два тижні тому попереджав українських захисників про прорив у Курській області, але бійці тоді не здогадалися, про що йдеться. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі телемарафону.

За словами Сєкача, за два тижні до подій на Курщині Олександр Сирський приїжджав на Покровський напрямок. Нагороджуючи бійців, головнокомандувач ЗСУ тоді сказав, щоб захисники трималися далі, адже «скоро йтимемо в наступ». Військові Сил оборони скептично відреагували на ці слова Сирського, адже не до кінця розуміли, про що саме йдеться.

«Ми такі, що? Який наступ, ми тут ледве тримаємося, який наступ... Бачите, як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно – з противником так треба чинити, треба робити несподівані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії, по її збройних силах – дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух у нас, з'явилася впевненість, що є порох у порохівницях і ми ще москалям покажемо, як треба воювати», – розповів Іван Сєкач.

У підсумку так вийшло, продовжує начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБр, що бійці неправильно зрозуміли головнокомандувача, адже думали, що їм доведеться йти в наступ на Покровському напрямку.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

До слова, у Курській області гелікоптер РФ Ка-52М атакував російську колону військ, внаслідок чого було знищено САУ 2С19М2 «Мста-С» Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» і член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Андрій Мисягін, а також декілька російських телеграм-каналів.

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Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент відео наступ порох Олександр Сирський Курщина

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