НКРЕКП, попри критику бізнесу, повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії

Регулятор повернувся до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії, яке раніше назвали шкідливим для економіки

Після призначення нового голови та членів Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії. Про це поінформоване джерело повідомило видання ExPro.

«Лише тиждень тому було оновлено склад НКРЕКП, але цього терміну виявилося достатньо, аби знов почалась підготовка процедури уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії. Необов’язково зроблять один тариф для всіх споживачів. Цілком можливо, що НКРЕКП залишить 1-й та 2-й класи напруги. Фінальна мета цих дій – «витягнути» з економіки України 26 млрд грн та передати ці кошти «Енергоатому», – сказав співрозмовник.

Раніше, 17 липня 2024 року, попередній голова НКРЕКП відмовився від уніфікації тарифів на електроенергії, назвавши таке рішення «шкідливим» та таким, що «становить загрозу для держави».

«Аргументи «за» не витримують критики контраргументами. Я особисто для себе прийняв такий висновок: це рішення було б не те, що неправильним, а воно шкідливе і небезпечне для держави. Тому прийняв рішення навіть не голосувати про початок процедури», – наголошував Валерій Тарасюк.

До цього Міністерство енергетики України та НКРЕКП під час обговорення цієї ініціативи у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку не змогли надати розрахунки щодо оцінки вплив на економіку та очікуваний економічний ефект від уніфікації тарифів на електроенергії.

Як відомо, проти цього рішення виступила бізнес-спільнота – там наголосили, що уніфікація тарифу призведе значного здорожчання електроенергії для промисловості. Результатом цієї ініціативи стане просто зупинка підприємств та звільнення тисяч працівників. Крім того, таке рішення йде врозріз з європейськими директивами, і віддаляє нас від євроінтеграції.