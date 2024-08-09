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Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків
Склади на аеродромі повністю зруйновані
фото: «Схеми»

Низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані

Сили оборони України у ніч на 9 серпня успішно уразили військовий аеродром «Липецьк» у Липецькій області РФ. «Схеми» отримали у розпорядження супутникові знімки Planet Labs та опублікували фото наслідки ударів ЗСУ.

«Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа», – йдеться у матеріалі.

Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків фото 1
Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків фото 2

Схеми пишуть, що на землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків фото 3

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому РФ у Липецькій області. Відомо, що на аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у співпраці із силами оборони України у ніч на 9 серпня успішно уразили військовий аеродром «Липецьк-2» та засоби ППО російських окупантів. Як зазначається, після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонували склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що російське місто Липецьк атакували безпілотники. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок  атаки безпілотника.

Теги: росія війна ЗСУ Україна аеродром військові військова техніка

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