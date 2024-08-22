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Українці в Ірландії збирають валізи: чому і куди переселяють біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українці в Ірландії збирають валізи: чому і куди переселяють біженців
Українці в Ірландії вимушені збирати речі та переїздити
фото із відкритих джерел

Українські біженці у двох графствах Ірландії отримали листи від Департаменту інтеграції, що їм треба буде переїхати

Уряд Ірландії взявся за переселення українських біженців на нові місця. Півтори сотні українців отримали листи про переїзд до кінця серпня. Політики критикують такі заходи, бо біженці вже інтегрувалися у місцеві громади. Про це пише irishexaminer.com.

Українські біженці у двох графствах Ірландії отримали листи від Департаменту інтеграції, що їм треба буде переїхати. 144 українцям у графстві Корк треба буде переселитися з громад, де вони вже облаштувалися. Такі самі листи отримали деякі біженці у графстві Керрі.

Більшості дали час на переїзд до 25-31 серпня, але багато хто ще не знають, куди саме вони їдуть.

У листах також зазначено, що Департамент більше не може надавати житло для домашніх тварин. Тому біженцям доведеться вжити «відповідні заходи» щодо своїх улюбленців.

У Департамент інтеграції пояснюють, що уряд зменшує кількість контрактів на розміщення українських біженців. Це пов'язано зі скороченням кількості людей, які потребують житла від держави.

Чиновники зазначили, що під час переселення людей докладаються всі зусилля, щоб це відбувалося локально, але це не завжди можливо.

«У департаменті розуміють, що це нелегко для людей і що переїзд може бути дуже руйнівним, але департамент завжди чітко розумів, що державне житло є тимчасовим і може змінюватися», – пояснили заходи у відомстві.

Рішення влади переселити українців з місць, де вони успішно інтегрувалися, політики сприйняли з критикою. Лідер соціал-демократів Холлі Кернс зазначила, що дії уряду щодо «викорінення» людей, інтегрованих у місцеві громади, за короткий термін без ясності щодо їхнього кінцевого пункту призначення є «жорстокими та контрпродуктивними».

«Ці сім’ї оселилися в громадах, вони мають роботу, їхні діти навчаються в школах і мають сильні дружні зв’язки», – розповіла політик.

Вона додала, що українські сім'ї пережили травму під час втечі від війни, і місцеві громади у Корку та Керрі доклали надзвичайних зусиль, щоб прийняти їх та допомогти їм інтегруватися.

«Тепер ці зусилля знищуються жорстоким бюрократичним розрахунком, який мало звертає увагу на життя, щастя та благополуччя цих людей», – зазначила Холлі Кернс.

Нагадаємо, українці, які були змушені тікати від війни до Ірландії, засмучені через політику країни. Українським біженцям доводиться переселятися, знову повертаючись до того, з чого починали. Видання The Times пише, що в той час як Міністерство у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді веде роботу з консолідації пропозиції житла для українських біженців та осіб, які претендують на міжнародний захист, згортаючи низку контрактів із постачальниками, багато українців переселяються в нові центри або залишаються під загрозою виселення.

 

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Теги: Ірландія українці житло біженці

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