На третьому році розслідування у справі про замах Шефіра з’явилися дивні деталі

Слідство знайшло сумку зі зброєю… на другому році розслідування і побачило на місці злочину бус під номерами прикриття

За пару місяців до відставки Сергія Шефіра з посади першого помічника президента (указ про звільнення вийшов 30 березня 2024 року) у судовому реєстрі було розсекречено низку ухвал у резонансній справі. Документи містять набір нових деталей розслідування, йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи».

Як повідомляється у статті, за три кілометри і триста метрів від місця замаху на Сергія Шефіра (біля польової дороги поблизу села Кременище) правоохоронці виявили рибацьку сумку зі зброєю. У середині лежали автомат Калашникова з двома магазинами та набоями до нього.

За три кілометри і триста метрів від місця замаху на Сергія Шефіра правоохоронці виявили рибацьку сумку зі зброєю. Цей факт з’явився на другому році розслідування скріншот із судового реєстру

На цю знахідку слідство натрапило лише на початку вересня 2023-го. У матеріалах досудового розслідування не пояснюється, який стосунок ця зброя може мати до власне замаху на Шефіра. Адже минуло чимало часу з моменту скоєння злочину. Плюс у країні триває війна. І цей автомат міг потрапити на Київщину вже під час повномасштабного вторгнення.

Разом із тим, у матеріалах справи з’явилося більше інформації про походження 18 гільз від патронів, знайдених слідством у день замаху. Правоохоронці ідентифікували: патрони, які використав невідомий кілер, вироблено у 1989 році на заводі в Угорщині. Зв’язавшись із підрозділом Європолу Німеччини, Україна отримала конкретнішу інформацію про кількість завезених патронів угорського походження на свою територію. Зокрема, у 2012 році – 50 тис. штук, 2013 році – 30,8 тис. штук. Боєприпаси замовляла зброярна мережа «Сафарі» з Дніпра.

У листопаді 2021 року департамент карного розшуку Нацполіції передав слідчим у справі Шефіра інформацію: у магазині «Сафарі» продавалися набої, аналогічні тим, які використовувались під час вчинення злочину на першого помічника президента.

Правоохоронці ідентифікували: патрони, які поцілили в автівку і поранили водія експомічника глави держави, вироблено 1989 року на заводі в Угорщині скріншот із судового реєстру

У грудні 2021 року правоохоронці побували з обшуком помешкання особи, котра займалась постачанням та збутом вказаних набоїв через магазини «Сафарі». Чим закінчився обшук, судовий реєстр замовчує.

Крім того, в одній зі свіжих ухвал згадується рапорт старшого оперуповноваженого департаменту карного розшуку Нацполіції, у якому зазначено: у день вчинення злочину проти Сергія Шефіра та напередодні було виявлено автомобіль Ford Transit на номерах, які зареєстровані за мотоциклом KTM 790 Duke. Однак слідство чомусь вносить цю інформацію у справу Шефіра, не пояснюючи самого зв’язку.

Водночас за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто» правоохоронці побачили, що підозріла автівка останні рази фіксувалася на перехресті столичних вулиць Овруцька та Багговутівська протягом 22-24 лютого 2022 року. З цього приводу слідство зробило важливу ремарку: поряд названих вулиць розташована адмінбудівля однієї із силових структур. Якщо поглянути на карту, то найближчим до перехрестя вулиць Овруцька та Багговутівська є Шевченківське управління Нацполу у Києві. Яку роль у цьому розслідуванні відіграє поява автомобіля Ford Transit на номерах прикриття, не пояснюється в ухвалі.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня 2021 року у передмісті Києва, на той час перший помічник Зеленського разом із водієм на «кварталівській» автівці Audi А8L виїхали з котеджного містечка у селі Іванковичі на Київщині, де й проживав Шефір. На дорозі між селами Ходосівка та Кременище невідома особа вчинила замах на вбивство першого помічника президента: кілер стріляв із лісосмуги зі зброї калібру 7,62 мм. Кулі поцілили у бік водія, який дістав легкі поранення ноги. Всього, слідство знайшло поблизу місця обстрілу 18 гільз.

Сам Шефір залишився цілим і неушкодженим. У день замаху Офіс президента заявив: напад на Шефіра «можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів». Кому з олігархів Банкова адресувала це пояснення, невідомо. Однак відомо те, що Шефір дійсно був комунікатором між президентом і ключовими бізнесменами держави. Наприклад, за рік до замаху ЗМІ фіксували таємну зустріч Сергія Шефіра з Рінатом Ахметовим, яка відбулася у маєтку бізнесмена.

З початком великої війни історія про замах на Шефіра зникла зі ЗМІ. Час від часу з’являлися епізодичні згадки про інцидент, проте вони не стосувалися саме результатів розслідування. Наприклад, стало відомо, що компанія «Квартал 95» намагалася звільнити з-під арешту Audi А8L, на якій пересувався на той момент перший помічник президента у день замаху і яка була вилучена як речовий доказ.