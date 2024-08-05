Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На третьому році розслідування у справі про замах Шефіра з’явилися дивні деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На третьому році розслідування у справі про замах Шефіра з’явилися дивні деталі
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
фото з відкритих джерел

Слідство знайшло сумку зі зброєю… на другому році розслідування і побачило на місці злочину бус під номерами прикриття

За пару місяців до відставки Сергія Шефіра з посади першого помічника президента (указ про звільнення вийшов 30 березня 2024 року) у судовому реєстрі було розсекречено низку ухвал у резонансній справі. Документи містять набір нових деталей розслідування, йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи».

Як повідомляється у статті, за три кілометри і триста метрів від місця замаху на Сергія Шефіра (біля польової дороги поблизу села Кременище) правоохоронці виявили рибацьку сумку зі зброєю. У середині лежали автомат Калашникова з двома магазинами та набоями до нього.

За три кілометри і триста метрів від місця замаху на Сергія Шефіра правоохоронці виявили рибацьку сумку зі зброєю. Цей факт з’явився на другому році розслідування
За три кілометри і триста метрів від місця замаху на Сергія Шефіра правоохоронці виявили рибацьку сумку зі зброєю. Цей факт з’явився на другому році розслідування
скріншот із судового реєстру

На цю знахідку слідство натрапило лише на початку вересня 2023-го. У матеріалах досудового розслідування не пояснюється, який стосунок ця зброя може мати до власне замаху на Шефіра. Адже минуло чимало часу з моменту скоєння злочину. Плюс у країні триває війна. І цей автомат міг потрапити на Київщину вже під час повномасштабного вторгнення.

Разом із тим, у матеріалах справи з’явилося більше інформації про походження 18 гільз від патронів, знайдених слідством у день замаху. Правоохоронці ідентифікували: патрони, які використав невідомий кілер, вироблено у 1989 році на заводі в Угорщині. Зв’язавшись із підрозділом Європолу Німеччини, Україна отримала конкретнішу інформацію про кількість завезених патронів угорського походження на свою територію. Зокрема, у 2012 році – 50 тис. штук, 2013 році – 30,8 тис. штук. Боєприпаси замовляла зброярна мережа «Сафарі» з Дніпра.

У листопаді 2021 року департамент карного розшуку Нацполіції передав слідчим у справі Шефіра інформацію: у магазині «Сафарі» продавалися набої, аналогічні тим, які використовувались під час вчинення злочину на першого помічника президента.

Правоохоронці ідентифікували: патрони, які поцілили в автівку і поранили водія експомічника глави держави, вироблено 1989 року на заводі в Угорщині
Правоохоронці ідентифікували: патрони, які поцілили в автівку і поранили водія експомічника глави держави, вироблено 1989 року на заводі в Угорщині
скріншот із судового реєстру

У грудні 2021 року правоохоронці побували з обшуком помешкання особи, котра займалась постачанням та збутом вказаних набоїв через магазини «Сафарі». Чим закінчився обшук, судовий реєстр замовчує.

Крім того, в одній зі свіжих ухвал згадується рапорт старшого оперуповноваженого департаменту карного розшуку Нацполіції, у якому зазначено: у день вчинення злочину проти Сергія Шефіра та напередодні було виявлено автомобіль Ford Transit на номерах, які зареєстровані за мотоциклом KTM 790 Duke. Однак слідство чомусь вносить цю інформацію у справу Шефіра, не пояснюючи самого зв’язку.

Водночас за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто» правоохоронці побачили, що підозріла автівка останні рази фіксувалася на перехресті столичних вулиць Овруцька та Багговутівська протягом 22-24 лютого 2022 року. З цього приводу слідство зробило важливу ремарку: поряд названих вулиць розташована адмінбудівля однієї із силових структур. Якщо поглянути на карту, то найближчим до перехрестя вулиць Овруцька та Багговутівська є Шевченківське управління Нацполу у Києві. Яку роль у цьому розслідуванні відіграє поява автомобіля Ford Transit на номерах прикриття, не пояснюється в ухвалі.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня 2021 року у передмісті Києва, на той час перший помічник Зеленського разом із водієм на «кварталівській» автівці Audi А8L виїхали з котеджного містечка у селі Іванковичі на Київщині, де й проживав Шефір. На дорозі між селами Ходосівка та Кременище невідома особа вчинила замах на вбивство першого помічника президента: кілер стріляв із лісосмуги зі зброї калібру 7,62 мм. Кулі поцілили у бік водія, який дістав легкі поранення ноги. Всього, слідство знайшло поблизу місця обстрілу 18 гільз.

Сам Шефір залишився цілим і неушкодженим. У день замаху Офіс президента заявив: напад на Шефіра «можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів». Кому з олігархів Банкова адресувала це пояснення, невідомо. Однак відомо те, що Шефір дійсно був комунікатором між президентом і ключовими бізнесменами держави. Наприклад, за рік до замаху ЗМІ фіксували таємну зустріч Сергія Шефіра з Рінатом Ахметовим, яка відбулася у маєтку бізнесмена.

З початком великої війни історія про замах на Шефіра зникла зі ЗМІ. Час від часу з’являлися епізодичні згадки про інцидент, проте вони не стосувалися саме результатів розслідування. Наприклад, стало відомо, що компанія «Квартал 95» намагалася звільнити з-під арешту Audi А8L, на якій пересувався на той момент перший помічник президента у день замаху і яка була вилучена як речовий доказ.

Читайте також: «Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи»
Теги: слідство напад розслідування Україна Сергій Шефір Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме на Покровському напрямку ворог має важке, але щоденне просування
Ворог прагне створити котел на Покровському напрямку. Чи вдасться?
30 липня, 10:30
«Російський режим мусить мати в обоймі «лідерів ліберальної опозиції», яких можна поставити на посади, якщо стане зовсім скрутно»
Для «російської опозиції» України не існує. Вже час це усвідомити
Вчора, 17:00
У пенсіонерів можуть забрати 20% виплат
Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: роз'яснення
13 липня, 23:20
Експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 березня 2024 року
Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна
11 липня, 13:21
У ДТП на столичному шосе постраждали двоє людей
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі
14 липня, 15:24
Підозрюваний був тривалий період у Львові минулої весни, бо навчався на оператора БПЛА
Убивство Фаріон: матір підозрюваного дала коментар
27 липня, 11:45

Кримінал

На третьому році розслідування у справі про замах Шефіра з’явилися дивні деталі
На третьому році розслідування у справі про замах Шефіра з’явилися дивні деталі
Скандальний ексвійськком вийшов із СІЗО під заставу, але одразу ж отримав нову підозру
Скандальний ексвійськком вийшов із СІЗО під заставу, але одразу ж отримав нову підозру
На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав
На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав
Митники завадили незаконному вивезенню ікони, яка має історичну цінність (фото)
Митники завадили незаконному вивезенню ікони, яка має історичну цінність (фото)
На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи
На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
16K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9029
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8713
Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня
6244
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua