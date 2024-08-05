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Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців
Ірландія змінює політику щодо виплат родинам українських біженців
фото із відкритих джерел

Ірландія суттєво знижує виплати біженцям з України 

Ірландія має намір значно скоротити соціальні виплати біженцям із України. З 1 вересня щотижнева державна допомога знизиться у кілька разів – із 232 до 39 євро. Про це пише Euro News.

Ліві партії Ірландії розкритикували це рішення, стверджуючи, що воно призведе до зростання дитячої бідності і, зрештою, служить політичним маневром, що відволікає від інших внутрішніх проблем.

Пол Мерфі з партії People Before Profit Party каже: «Безпосереднім наслідком стане різке зростання дитячої бідності в цій країні. Ми знаємо, що переважна більшість українських біженців, які перебувають тут, – це жінки та їхні діти. Тож це справді досить огидний крок, досить цинічний крок з боку уряду».

Розмір допомоги на дітей становитиме близько 30 євро на тиждень. Виплати торкнуться 19 тис. біженців, хоча з початку війни з Росією у лютому 2022 року до Ірландії переїхали близько 80 тис. українців.

Зниження розміру допомоги наблизить Ірландію до виплат у Франції, де біженці отримують близько 48 євро на тиждень, без розміщення біженці отримують трохи більше 99 євро на тиждень.

У Німеччині допомога становить 563 євро на місяць, виплата на дітей перевищує 470 євро, це близько 120 євро на тиждень. Але уряд Ірландії заявляє, що пропоноване скорочення виплат із соціального забезпечення ставить країну в один ряд із більшістю держав ЄС.

Баррі Уард-Файн із партії Gael каже: «Це крок, спрямований на дві речі: поставити нас в один ряд з нашими європейськими колегами по всьому Союзу, а також переконатися, що всі українські отримувачі тимчасового захисту тут перебувають в одному ряду. Тож це не залежить від того, коли ви прибули до Ірландію, всі отримають те саме».

Ці зміни, швидше за все, відштовхнуть багатьох біженців від думки про переїзд до Ірландії, до того ж брак житла в ірландській економіці, як і раніше, залишається важкою для уряду проблемою.

До слова, українські біженці в Ірландії теж «розчаровані» тим, що відбувається. Українці, які були змушені тікати від війни до Ірландії, засмучені через політику країни. Українським біженцям доводиться переселятися, знову повертаючись до того, з чого починали. 

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Теги: соціум політика Ірландія українці гуманітарна допомога біженці

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