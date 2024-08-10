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Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Павло Яновський загинув 3 квітня під час виконання бойового завдання
колаж: glavcom.ua

Загинув Павло Яновський 3 квітня 2023 року у Бахмуті на Донеччині під час виконання бойового завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Яновського.

3 квітня 2023 року, захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув старший навідник мінометного взводу мінометної батареї військової частини А 7336 Павло Яновський у Бахмуті на Донеччині. У Героя залишилися мати Раїса, сестра Єлизавета та брат Дмитро. Про це повідомила «Главкому» сестра полеглого захисника Єлизавета Яновська.

Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського фото 1

Народився Павло Яновський 5 квітня 1998 року у селищі Браїлів. На захист України Герой став 5 березня 2022 року.

Павло Яновський (посередині) з побратимами
Павло Яновський (посередині) з побратимами

«Павлік, нікому не сказавши, щоб не переживали, пішов боронити нашу країну на Схід, в найзапеклішу точку, Бахмут… Він не боявся смерті, він дивився їй в очі, знаючи, що він оберігає сон рідних, тримає мирне небо над Україною», – розповіла «Главкому» сестра Героя Єлизавета Яновська.

Сім'я захисника розповідає, що Павло Яновський мав добру душу, ніколи не відмовляв у допомозі, любив та цінував свій рідний край, батьків.

Павло Яновський (зліва) із братом Дмитром та сестрою Єлизаветою
Павло Яновський (зліва) із братом Дмитром та сестрою Єлизаветою

«Наш Павлік був і залишиться найкращою людиною. Такий чуйний, співчутливий та добрий. Саме таким він залишиться в памʼяті рідних та близьких. Він був гарним другом, чудовим братом та найкращим сином. Мав багато мрій, які планував втілити у життя, але не встиг…», – додала сестра Героя.

Павла Яновського нагородили посмертно орденом За Мужність III ступеня.

Павло Яновський (другий зліва) з побратимами
Павло Яновський (другий зліва) з побратимами

Загинув Павло Яновський 3 квітня 2023 року у Бахмуті на Донеччині під час виконання бойового завдання. Він отримав поранення несумісне з життям.

«Дізналися ми про це страшне горе 5 квітня, саме на його 25-річчя… Цей день закарбувався в памʼяті назавжди…Ніколи не пройде смуток та не переболить душа… Павлік хотів, аби в памʼяті оточуючих він назавжди залишився таким же молодим, веселим та відданим», – розповіла Єлизавета Яновська.

Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського фото 2

Дмитро Яновський, брат Героя, також воював на фронті, проте був комісований наприкінці серпня 2023 року у зв'язку з трагічною смертю Павла Яновського.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна війна пам'ять хвилина мовчання

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