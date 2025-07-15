Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло. Згадаймо Родіона Пустового

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло. Згадаймо Родіона Пустового
Родіон Пустовий грав у водне поло на позиції воротаря, представляв Львівський професійний коледж спорту
колаж: glavcom.ua

У складі «Реваншу» Родіон Пустовий пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Родіона Пустового. 

Боронячи рідну землю від загарбників, 12 червня 2025 року під час наступальної операції загинув український воїн і спортсмен Родіон Пустовий. Йому було 27 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Спортивний комітет України

Родіон Пустовий народився 1 липня 1999 року у Львові. До війни Родіон був спортсменом. Грав у водне поло на позиції воротаря, представляв Львівський професійний коледж спорту. Був кандидатом у майстри спорту, неодноразовим чемпіоном України.

Закінчив Львівське державне училище фізичної культури, а згодом – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, де здобув фах санітарного інспектора.

У 2024 році він добровольцем став на захист України – вступив до лав тактичної групи «Реванш» Головного управління розвідки Міноборони України. Служив розвідником-штурмовиком, командував розвідувальним відділенням.

У 2024 році Родіон Пустовий став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Родіон Пустовий став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У складі «Реваншу» Родіон пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки. Брав участь у бойових виходах, штурмах, засідках. Під час виконання найрізноманітніших завдань ліквідував не менше семи російських окупантів – і це лише у стрілецьких боях.

Побратими згадують: «Командир розвідувального відділення «Джин» – завжди ініціативний і готовий виконати найскладніші завдання. Засідка або агресивний штурм – Родіон був підготовлений до всього. Його холодний розум і смілива вдача, дозволяли йому легко перемикатися між плануванням і безпосередньою участю в бою».

Під час одного з таких бойових завдань Родіон дістав важке поранення. Врятувати його не вдалося.

Прощання з бійцем відбулося 2 липня 2025 року у Львові. Поховали воїна на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Родіона Пустового залишилися мати, батько, брат, племінник та бабуся. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кейс Чернишова – це не феномен, а сигнал про щось більше, симптом чогось більшого
Феномен Чернишова
4 липня, 16:16
Іран заявляє про «перемогу та стримування» після відповіді на агресію
Іран заявив про перемогу над Ізраїлем
24 червня, 21:47
Затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
2 липня, 14:39
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ
РФ атакувала Україну 368 повітряними цілями: скільки вдалося збити
23 червня, 09:23
Гераскевич вважає, що Захарова мала б висловити вдячність волонтерам за їхню роботу
Гераскевич: Ломаченко поширює російські наративи, а Захарова вигадала, що спортсмени – каста недоторканних
26 червня, 11:43
Триває 1223-й день повномасштабної війни
Літній наступ росіян провалився: аналітики ISW назвали причину
30 червня, 06:21
Марію Бугайову знайшли повішеною на оливковому дереві
Смерть 18-річної українки в Італії: МЗС розкрило подробиці
9 липня, 11:20
У Підмосков’ї уражено підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» – Генштаб
У Підмосков’ї уражено підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» – Генштаб
4 липня, 12:30

Суспільство

Шабунін натякнув, що в його телефоні ДБР може знайти пікантні фото
Шабунін натякнув, що в його телефоні ДБР може знайти пікантні фото
Обвинуваченому у привласненні 229 млн грн Коболєву суд дозволив виїжджати за кордон
Обвинуваченому у привласненні 229 млн грн Коболєву суд дозволив виїжджати за кордон
На фронті загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло. Згадаймо Родіона Пустового
На фронті загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло. Згадаймо Родіона Пустового
Сарана захоплює ще одне село (відео)
Сарана захоплює ще одне село (відео)
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
День Української Державності: історія свята та привітання
День Української Державності: історія свята та привітання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
29K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
20K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
15K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
12K
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua