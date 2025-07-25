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У Тамбовській області РФ атаковано пороховий завод (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Тамбовській області РФ атаковано пороховий завод (відео)
Підприємство виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру
фото: скриншот з відео

Завод виробляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем

У ніч проти 25 липня дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ. Внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

На відео видно пожежу у Котовську на пороховому заводі. Раніше він був атакований 11 червня.

Тамбовський пороховий завод виробляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.

Також цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів.

Зокрема, у восьми аеропортах Росії введено план «Килим». Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.

Теги: вибух росія росіяни

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