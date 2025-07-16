Працівник популярної російської мережі швидкого харчування плюнув у бургер відвідувача

Працівник ресторану швидкого харчування у Ростовській області збирав бургер, коли вирішив додати у нього «своєрідний соус»

Працівника після інциденту було звільнено, він шукатиме роботу після того, як скандал вщухне

Співробітник одного із закладів російської мережі швидкого харчування «Смачно – і крапка» плюнув у бургер відвідувача перед упаковкою та потрапив на відео. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався в Каменську-Шахтинському в Ростовській області РФ. Відеозапис зроблено у робочій зоні ресторану, де відбувається упаковка страв. Молодик у кепці з логотипом мережі плює на котлету одного з бургерів і потім продовжує працювати.

У пресслужбі «Смачно – і крапка» повідомили, що співробітника було звільнено. Там наголосили, що його поведінка не відповідає стандартам та цінностям компанії.

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Сам працівник мережі ресторанів «Смачно – і крапка», який плюнув у бургер клієнту, згодом розповів, що після того, що сталося, його зацькували в мережі, пообіцяли знайти й влаштувати розправу.

«Смачно – і крапка» (рос. «Вкусно – и точка») – російська мережа ресторанів швидкого харчування, відкрита в приміщеннях мережі McDonald's після її закриття в Росії й повного продажу всього російського бізнесу підприємцю Олександру Говору. Відкриття перших ресторанів мережі відбулося 12 червня 2022 року.

Працівник розповів, що інцидент стався у нічну зміну. Через те, що чоловік працював у ресторані один, він не зміг відразу прийняти замовлення клієнта, який приїхав на автомобілі. За його словами, клієнт нібито його ображав, а також пообіцяв вийти з машини та «набити обличчя».

«Я взагалі не знаю, що робити. Усі ці коментарі – мене обіцяють знайти, розправитися – мені страшно. Роботу шукатиму тільки коли все заспокоїться», – розповів працівник мережі. Він зазначив, що, швидше за все, не зможе влаштуватися працювати в ресторани громадського харчування, але пізніше «щось придумає».

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