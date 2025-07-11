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Суддя антикорупційного суду прирівняв корупцію до держзради і згадав Героїв Небесної Сотні

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Суддя антикорупційного суду прирівняв корупцію до держзради і згадав Героїв Небесної Сотні
Корупція є внутрішнім ворогом України, який перешкоджає можливості більш ефективно протистояти зовнішньому ворогу – Росії, вважає суддя Глотов
фото: ВАКС/Facebook

Служитель Феміди обурився: чому співробітник СБУ, обвинувачений у причетності до корупції, затягує справу, заховавшись за мобілізацією

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов висловив розбіжну думку з іншими суддями у справі колишнього контррозвідника Сергія Щербаковського, засудженого за корупційний злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

У листопаді 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав винним на той час співробітника СБУ в одержанні хабаря і призначив 10 років тюрми з конфіскацією майна. Щербаковський вимагав і одержав $60 тис. неправомірної вигоди від підприємця за повернення обладнання для майнінгу криптовалюти, вилученого під час обшуку. Однак 8 липня 2025 року антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів обвинуваченого і зупинив розгляд справи до закінчення воєнного стану в країні або поки Щербаковський не звільниться з військової служби.

Водночас суддя колегії Микола Глотов не погодився з позицію своїх колег. Він вважає, що ексконтррозвідник навмисно затягує розгляд справи (справа Щербаковського потрапила на розгляд апеляції на початку 2025 року) з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Служитель Феміди нагадав: обвинувачений жодного разу не прибув до суду, щоразу подавав клопотання про поважні причини. У березні сторона захисту добивалася зупинки провадження, посилаючись на те, що їхній клієнт задіяний в оперативно-бойових завданнях управління СБУ в Запорізькій області. Однак тоді суд відмовив із тих міркувань, що Серій Щербаковський не призивався до війська за мобілізацією, а виконує службові обов’язки працівника СБУ. І ці обов’язки не є тотожними військовій службі за мобілізацією.

Як стало відомо суду, 16 червня обвинувачений Щербаковський звільнився у запас на підставі сімейних обставин (у нього є неповнолітня дитина, яку за рішенням суду, він виховує самостійно). Однак уже через п’ять днів, 21 червня Щербаковський написав рапорт і мобілізувався до лав Нацгвардії.

«Така поведінка обвинуваченого очевидно викликана його бажанням призупинити судовий процес зі з’ясування питання «вчинив він корупційний злочин чи ні», а не щирим бажанням захищати Батьківщину», – вважає суддя Микола Глотов.

Суддя антикорупційного суду зауважив: підстава, на якій обвинувачений під час дії воєнного стану був звільнений з СБУ, є такою ж, за якою він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Тому за відсутності ініціативи і бажання самого обвинуваченого його б й не було би мобілізовано.

Крім того, суддя Глотов зробив висновок, що «корупція є внутрішнім ворогом України, який перешкоджає можливості більш ефективно протистояти нашому зовнішньому ворогу – Росії». Він також зазначив, що будь-які прояви корупції в країні під час війни такі ж небезпечні для існування держави та підтримання її здатності оборонятися від ворога, як і прояви державної зради.

«Для мене обвинувачення особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення як і обвинувачення у державній зраді, незважаючи на різну ступінь тяжкості цих злочинів з точки зору закону про кримінальну відповідальність, є злочинами одного порядку, між якими можна поставити знак рівності «=» в контексті того, що їх наслідками може бути підрив оборонної спроможності держави. Тому я вважаю, що у суспільства може виникати логічне запитання щодо того, чому в одній ситуації один співробітник СБУ, обвинувачений у причетності до корупції під час воєнного стану на території області, яка межує з державою-агресором, має можливість у процесуальний спосіб не дозволяти суду з`ясувати вчинив він злочин чи ні, у той час як інший співробітник цього ж органу державної безпеки, але звинувачений у державній зраді, такої можливості не має», – йдеться в окремій думці судді Глотова.

На думку служителя Феміди, історія з ексконтррозвідником Щербаковським, може спонукати інших обвинувачених у корупції діяти подібним чином. У підсумку це матиме негативні наслідки – повне знецінення роботи державних інституцій у напрямку боротьби з корупцією і, як результат, повну втрату довіри громадян до органів державної влади, переконаний суддя.

«Для одних війна – це кров, втрати, біль, безвихідь, а для інших – здобутки, перемоги, нові можливості, в  тому числі можливість уникати відповіді перед суспільством на питання «ти вчинив злочин чи ні?». Чи про таку Україну, в якій представники органів державної влади легко можуть уникнути відповіді перед суспільством за свої дії та, якщо вони були незаконні, покарання, мріяли Герої Небесної Сотні, й мріють тисячі захисників і захисниць на фронті? Я впевнений, що ні!» – наголосив суддя Микола Глотов.

Вирок суду у справі Щербаковського не набрав чинності. Обвинувачений залишається на волі до ухвалення рішення апеляційної палати антикорупційного суду. Наразі до нього застосовано міру запобіжного заходу у вигляді 1,98 млн грн застави, яку було внесено ще у липні 2022 року.

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Теги: гроші корупція в Україні війна хабар СБУ вирок Вищий антикорупційний суд

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