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У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю
фото з відкритих джерел

Також сторони обговорили зняття санкцій 

У Тегерані відбулась тристороння зустріч дипломатичних делегацій Ісламської Республіки Іран, Росії та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasnim News

Під час зустрічі представники трьох країн обговорили етапи ядерних переговорів.

«Сторони підкреслили серйозну готовність урядів своїх країн продовжувати тісні консультації для узгодження позицій та дій, а також домовилися, що ці зустрічі на різних рівнях будуть продовжуватися в найближчі тижні», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Китай проведе перемовини щодо ядерної угоди з Росією та Іраном.

Тоді заступники МЗС РФ, Ірану та Китаю розпочали переговори щодо ядерної програми Тегерана в Пекіні. Сторони також обговорили співробітництво держав у рамках таких організацій, як БРІКС та ШОС.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про продовження збагачення удару.

Аракчі зазначив, що пошкодження ядерної програми Ірану дуже серйозні. Трамп у відповідь на це написав: «Звісно, що так – я ж казав! І ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!».

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Теги: Китай росія Іран переговори ядерна зброя

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