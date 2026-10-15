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Поїзд «Львів – Чернівці» залишив 25 пасажирів посеред поля після відбою тривоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поїзд «Львів – Чернівці» залишив 25 пасажирів посеред поля після відбою тривоги
Поїзд поїхав без евакуйованих пасажирів
фото: соцмережі

Люди вийшли з вагонів через загрозу обстрілу, однак після відбою поїзд рушив без них

Пасажирів поїзда «Львів – Чернівці», яких евакуювали через загрозу обстрілу, залишили посеред поля після відбою повітряної тривоги. За повідомленням уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, потяг рушив без 25 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву омбудсмена.

Лубінець звернув увагу на відео, яке поширюється в соціальних мережах. На ньому обурені пасажири розповідають про ситуацію, що виникла після евакуації з поїзда.

За словами омбудсмена, люди залишили вагони через загрозу обстрілу та дочекалися відбою тривоги. Однак приблизно через 10 секунд після відбою поїзд вирушив, залишивши 25 пасажирів посеред поля. «10 секунд після відбою – і поїзд поїхав без 25 пасажирів. «Укрзалізниця», а як це взагалі працює?» – обурився Лубінець.

Він наголосив, що евакуація пасажирів у разі загрози є необхідним заходом безпеки. Водночас після завершення небезпеки люди повинні мати можливість повернутися до вагонів і продовжити подорож. На думку омбудсмена, у цій ситуації виникли серйозні питання до організації повернення пасажирів після евакуації.

Лубінець також зазначив, що розуміє складні умови, у яких працює залізниця під час війни, та подякував її працівникам за щоденну роботу. Водночас він підкреслив, що саме за таких обставин координація дій має бути особливо ретельною.

«Безпека не може залежати від розкладу, а розклад – бути важливішим за людей, заради яких цей поїзд узагалі їде», – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Омбудсмен звернув увагу й на те, що пасажири могли мати заплановані пересадки, домовленості та інші обставини, які вимагали своєчасного прибуття до місця призначення. Натомість після евакуації вони опинилися в ситуації, коли були змушені шукати спосіб продовжити поїздку.

За словами Лубінця, уникнути подібного випадку могла б перевірка того, чи всі евакуйовані пасажири повернулися до вагонів перед відправленням поїзда.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що вже скерував офіційного листа до «Укрзалізниці» . Він хоче з'ясувати обставини інциденту та встановити, чи вдалося всім 25 пасажирам зрештою дістатися місця призначення.

«Я скерував лист до «Укрзалізниці», щоб з’ясувати, що саме сталося, чи всіх 25 пасажирів зрештою доправили до місця призначення», – повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що ситуація потребує не лише пояснень щодо координації дій працівників залізниці, а й змін у підході до організації евакуації пасажирів.

«Бо якщо система безпеки спрацювала лише наполовину – це не успішна евакуація. Це проблема, яку потрібно вирішити», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про аналогічні випадки, коли поїзди Укрзалізниці вирушали без пасажирів після завершення повітряної тривоги. Зокрема, журналістка Наталія Пахайчук залишилася на вокзалі в Рівному, оскільки потяг «Луцьк – Київ» поїхав, поки вона поверталася з укриття.

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Теги: Укрзалізниця Дмитро Лубінець тривога

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