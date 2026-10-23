Обмін полоненими. Прокопенко повідомив, скільки азовців повернулися додому

У російському полоні залишаються понад 500 азовців

Сьогодні, 23 жовтня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Серед повернутих додому є азовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Дениса Прокопенка.

«Сьогодні відбувся довгоочікуваний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулись 61 військовослужбовець в/ч 3057, із них 35 бійців ОЗСП «Азов». Після надскладної 86-денної оборони Маріуполя вони провели в російському полоні більше чотирьох років. Я вітаю побратимів на рідній землі та дякую вам за вашу мужність і вірність присязі», – йдеться у повідомленні.

Прокопенко зазначив, що під щоденними тортурами та в нелюдських умовах вони витримали страшні випробування й продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна.

«Дякую тим, хто працює над обмінами, поповнює обмінний фонд, шукає нові рішення – усім, чия робота приносить результат. Робота над цим питанням має бути нашим спільним державним пріоритетом, а обміни мають бути систематичними. У полоні залишаються понад 500 азовців. Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них», – підкреслив військовий.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив, що обмін є історичним, адже вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових.