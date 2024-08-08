Ураження субмарини «Ростов-на-Дону»: ЗСУ повідомили, чи зможе Росія відновити ракетоносій

Дмитро Плетенчук: «Підводний човен, все ж таки набагато складніше ремонтувати та експлуатувати, ніж надводний корабель»

Підводний російський ракетоносій «Ростов-на-Дону», який ЗСУ нещодавно вдруге уразили у Криму, ймовірніше за все не підлягає відновленню. Про це заявив Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Так, його було уражено. Ймовірніше за все тепер він точно не підлягає відновленню, хоча насправді ми й минулого разу були впевнені, що він не боєздатний. Тому що пошкодження також були доволі серйозні. Й підводний човен, все ж таки набагато складніше ремонтувати та експлуатувати, ніж надводний корабель», – зазначив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що ураження субмарини «Ростов-на-Дону» – це наслідок невдалої інформаційної політики та дій РФ після першого влучання в цю бойову одиницю торік. За словами Плетенчука, тоді росіяни єдине, що мали зробити – потягнути пошкоджену субмарину у загерметизованому стані кудись подалі з Азово-Чорноморського регіону.

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр». «Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. У подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у $300 млн.

«Або не чіпати в принципі після ураження в сухому доці. Але вони зробили навпаки – перевели її для ремонту на іншу локацію – інший завод. Ще й накрили тентом, щоб створити таку собі інтригу та паралельно з’явилися повідомлення, що вони його обов’язково відновлять. Звісно, це могло стати тригером щодо його вторинного ураження. Тому що все ж таки це –підводний носій ракет», – сказав речник.

Він додав, що саме підводні носії «Калібрів» окупанти останнім часом використовують в акваторії Чорного моря. Зокрема, станом на ранок 8 серпня, в морі зафіксовано присутність двох субмарин, які можуть мати на борту до 8 «Калібрів». Водночас Плетенчук припустив, що це може бути ротація.

«Побачимо, чи не повернеться один з них до пункту базування у Новоросійськ», – уточнив речник.

Як повідомлялося, Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. У результаті влучання човен затонув на місці.