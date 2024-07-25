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Біля узбережжя Філіппін затонув танкер із 1,4 млн літрів мазуту на борту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Біля узбережжя Філіппін затонув танкер із 1,4 млн літрів мазуту на борту
Представник берегової охорони Філіппін Армандо Баліло попередив, що якщо весь мазут витече, це стане найбільшим розливом в історії країни і може вплинути на Манільську затоку
фото: news.abs-cbn.com

Одна людина вважається зниклою безвісти

У Манільській затоці біля берегів Філіппін затонув танкер MT Terra Nova, який перевозив 1,4 млн літрів мазуту. Про це повідомляє ABS-CBN News.

З 17 членів екіпажу 16 вдалося врятувати, одна людина вважається зниклою безвісти. Берегова охорона проводить пошуки, які ускладнюються штормом: тайфун «Кіля» та сезонний мусон обрушилися на Манілу. У районі, де затонув танкер, вже кілька днів йде сильний дощ.

За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація сталася, коли танкер намагався локалізувати розлив мазуту. Причина розливу не називається, але відомо, що через сильну течію нафтова пляма вже розтягнулася на 3,7 кілометра у східному та північно-східному напрямках. Для його локалізації мобілізовано морських природоохоронців.

Представник берегової охорони Філіппін Армандо Баліло попередив, що якщо весь мазут витече, це стане найбільшим розливом в історії країни і може вплинути на Манільську затоку.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Судно не мало належних реєстраційних документів.у У вересні 2 вересня 2021 року прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила розлив нафтопродуктів з танкера Delfi.
Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.

Теги: корабель Філіппіни

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