Війська РЕБ проти дронів. Генштаб назвав головне досягнення

Лише за останній тиждень підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ успішно запобігли виконанню близько 5 тисяч завдань ворожих безпілотників

Підрозділи радіоелектронної боротьби ЗСУ знищують майже половину ворожих повітряних цілей

Наразі підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗСУ мають на озброєнні майже 7 тис засобів РЕБ різних типів, що дозволяє їм ефективно протидіяти ворожим безпілотникам. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у відповідь на запит «Главкома» .

За даними Генштабу, лише за минулий тиждень підрозділи РЕБ зірвали близько 5 тис завдань для ворожих БПЛА типу «крило» та значну кількість дронів типу «FPV».

«Майже половина ворожих повітряних цілей – розвідувальних та ударних, керованих та баражуючих боєприпасів – знищують саме підрозділи РЕБ», – підкреслили у Генштабі.

На початку широкомасштабного вторгнення підрозділи РЕБ перебували на етапі формування та розвитку своїх спроможностей. У 2021 році укомплектованість взводів РЕБ необхідними технічними засобами становила лише близько 10%.

«Починаючи з 24 лютого, на озброєння частин та підрозділів Сухопутних військ ЗСУ надійшли різноманітні засоби РЕБ вітчизняного й іноземного виробництва. Для автоматизації процесів управління та ситуаційної обізнаності у 2023 році розгорнуто дві автоматизовані системи – «Кварц» та«Графіт», – зазначили у Генштабі.

Наразі український військово-промисловий комплекс здатний самостійно виробляти понад 100 різних зразків засобів РЕБ.

До 30 липня 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України розробить та затвердить каталог військово-професійних компетентностей для військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).