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Наступ на Курську область став великим ударом по престижу Путіна – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Наступ на Курську область став великим ударом по престижу Путіна – Politico
Російське командування може перекинути солдатів з різних напрямків на захист власне Росії
фото з відкритих джерел

Politico наголошує, що Путін не зміг захистити російську громадськість від наслідків розв'язаної ним війни

Вторгнення до Курської області є одним з найбільших транскордонних нападів на Росію. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, у минулому союзні Києву російські добровольчі підрозділи вже перетинали кордон РФ. «Але вторгнення в Курську область Росії, про яке повідомляється цього тижня, є одним з найбільших. Воно також є першим, в якому, очевидно, брали участь регулярні українські війська – і викликало найбільшу тривогу в Кремлі», – пишуть журналісти.

Журналісти зазначають, наступ на Курську область став великим ударом по престижу Путіна, який намагався захистити російську громадськість від наслідків розв'язаної ним війни.

Politico додає, що протягом останніх тижнів російські війська повільно, але впевнено наступають на Україну на східному фронті, а також ведуть наступ у напрямку Харкова. Однак через наступ на Курську область, Росія може перекинути солдатів з інших фронтів на захист власне Росії.

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: росія путін наступ ЗСУ війна

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