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Суд знову заарештував яхту Медведчука Royal Romance

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд знову заарештував яхту Медведчука Royal Romance
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Медведчук міг незаконно легалізувати майно

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Royal Romance, яка належить  колишньому народному депутату Віктору Медведчуку, і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Слідство володіє даними щодо можливої незаконної легалізації майна Віктором Медведчуком. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина», – пише пресслужба ДБР.

Яхту було заарештовано в межах кримінального провадження, відкритого ДБР на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів приналежності яхти Royal Romance Медведчуку. Також арешт на яхту та інше майно Медведчука застосовували і в інших кримінальних провадженнях ДБР.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з шести поверхів та обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення. 

Правоохоронці та зовнішньополітичні відомства продовжують вживати заходів щодо подальшого арешту та повернення в Україну майна зрадників-утікачів.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України 5 липня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Раніше повідомлялося, що яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій.Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Теги: Віктор Медведчук суд корабель ДБР арешт майно

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