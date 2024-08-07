Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент

Міноборони РФ напередодні звітувало про розгром «української ДРГ», тепер звітує про те, що вдалося «не допустити просування супротивника в глиб території Російської Федерації»

Українські війська 6 серпня увійшли до Курської області та закріпилися у прикордонній зоні, пишуть z-канали. «Главком» зібрав усе, що відомо про події у Курській області на даний момент.

Що відомо про просування ЗСУ у Курській області

Російські пропагандистсьеі канали викладають відео про просування українських військових у прикордонні Курської області. Судячи з викладених відео, просування ЗСУ сягає 10 км від кордону.

За фактом «нападу формувань ЗСУ» порушено кримінальну справу за статтями про «теракт, вбивство та посягання на життя правоохоронців», повідомив слідчий комітет Росії.

15:08 – з'явилася неофіційна інформація, що місто Суджа Курської області у РФ перебуває під контролем Збройних сил України. Про це повідомляє місцевий паблік.

15:46 – водночас російський «воєнкор» зауважує, що ЗСУ контролюють лише газовимірювальну станцію «Суджа». Вона є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

Бої у Курській області почалися 6 серпня

Бої у регіоні продовжуються більше доби. Станом на ранок 7 серпня українські війська зайняли 11 населених пунктів.

Місцеві мешканці розповідають, що вночі вскочили в автівку і втекли, але змушені були під обстрілами вертатися по документи. Там уже танки стоять, а уряд каже: нічого немає, розповідає житель Курської області.

«Це повний п****. Де наша розхвалена армія? Жодного ПеВеО! Ні****! Наші батьки залишилися, грубо кажучи, помирати…», - мешканець Суджі на Курщині доповідає про обстановку в регіоні.

Скільки військових ЗСУ у Курській області

Загалом до регіону зайшли один чи два батальйони ЗСУ, це до 800 осіб. Ще до двох тисяч військових зосереджено вздовж кордону. За даними Z-каналу «Два майори», українських військових «не можна вибити».

6 серпня під час атаки на Курську область ЗСУ вдалося захопити російських солдатів строкової служби, повідомляв канал «Обережно, новини». Це йому підтвердили родичі одного із захоплених, Максима Х. До цього українські канали публікували відео, на яких двоє молодих людей розповідали, що вони є російськими військовослужбовцями строкової служби та їх взяли в полон.

ЗСУ масово беруть у полон російських військових

Кількість залучених сил і засобів, а також масштаб бойових дій говорити про велику операцію ЗСУ, а не про окрему вилазку, розвідку боєм чи диверсійний рейд.

Російські джерела підтверджують часткову евакуацію населення з міста Суджа, водночас у прикордонних населених пунктах організованого вивезення цивільного населення не проводилося.

Реакція міністерства оборони Росії

Міноборони РФ напередодні звітувало про розгром «української ДРГ», тепер російське відомство звітує про те, що вдалося «не допустити просування супротивника в глиб території Російської Федерації».

Путін запанікував через бойові дії на території РФ

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські захисники проводять спецоперацію на території Курської області. Про це він сказав на зустрічі з членами уряду.

Путін відмовляється вірити у те, що меншканці Курської народної республіки вирішили відокремитися від росії і називає події у регіоні "провокациєй Кієва" pic.twitter.com/vEmumOlQiG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

Після двох років повномасштабної війни, яку Путін розпочав в Україні, він звинуватив Київ у масштабній провокації в Курській області. «Там Київ веде невибіркову стрілянину по цивільних будівлях, по машинах швидкої допомоги», – заявив диктатор.

Реакція російських пропагандистів

Російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Про це пише так званий військовий кореспондент пропагандистської «Комсомольскої правди» Олександр Коц.

«Це навряд чи можна назвати «рейдом» чи терактом. Якщо у нас немає дипломатичного ходіння по канату, то це військова операція, яку Київ розпочав на території Російської Федерації. Не повномасштабне вторгнення вздовж усього кордону (хоча ще не вечір), але й не звичайні прикордонні розстріли.

Україна використовувала сили у більших масштабах, ніж у березні. Але, незважаючи на це, все ж таки на першому етапі вторгнення вона не досягла бажаних результатів. Взяти райцентр одним махом не вдалося. Резерви були негайно задіяні. Від цього ситуація не стає легшою. Тривають важкі бої», – пише пропагандист.

У курській області відбувається евакуація місцевого населення

«У Курській області йдуть важкі бої – і це лише початок. Армія Росії перекидає великі сили для розгрому ЗСУ»,– пише так званий військовий кореспондент, пропагандист Котенок.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.