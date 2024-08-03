Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»

Вороже судно вартістю 300 млн дол. затонуло на місці

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Учора підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил ЗСУ суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК «Тріумф».

Також у порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». У результаті влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр». «Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. У подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в параді до дня військово-морського флоту (ВМФ) РФ не показався жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було пошкоджено або знищено за останній рік.

До відома, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.