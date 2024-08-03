Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Вороже судно вартістю 300 млн дол. затонуло на місці

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Учора підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил ЗСУ суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК «Тріумф».

Також у порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». У результаті влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».

«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. У подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в параді до дня військово-морського флоту (ВМФ) РФ не показався жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було пошкоджено або знищено за останній рік. 

До відома, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: Крим корабель море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі
Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 липня, 07:50
Протягом минулої доби українські захисники знищили 49 артилерійських систем окупантів
Втрати ворога станом на 9 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
9 липня, 07:58
Станом на ранок 14 липня в Середземному морі базувалися два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет
Навіщо росіяни виводять ракетоносії в Середземне море: пояснення ЗСУ
14 липня, 12:51
Графіки відключення електроенергії через збій у роботі Ростовської АЕС
У Севастополі введено графіки відключення світла
17 липня, 07:59
У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона
У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона
18 липня, 06:16
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі
Суд знову заарештував яхту Медведчука Royal Romance
23 липня, 20:19
РосЗМІ пишуть про атаку на військову частину РФ у Криму
Атака безпілотників на Севастополь: стали відомі наслідки
23 липня, 11:58
Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 липня, 07:52
Прикордонна служба Фінляндії розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію в ході розслідування
Російське судно підозрюється у порушенні територіальних вод Фінляндії
26 липня, 20:18

Події в Україні

Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)
Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)
Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)
Дрони відпрацювали на відмінно: спецслужби звітують про потужний удар на території РФ
Дрони відпрацювали на відмінно: спецслужби звітують про потужний удар на території РФ
Військовий назвав головні перешкоди для контрнаступу ЗСУ
Військовий назвав головні перешкоди для контрнаступу ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
53K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
50K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
39K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
21K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
18K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua