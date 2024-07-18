Кабмін збирається збільшити військові видатки на майже 500 млрд грн

Більшу частину коштів планується покрити шляхом збільшення дохідної частини держбюджету

Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд державного бюджету України на 2024 рік. Видатки планують збільшити на понад 500 млрд грн, частково – за рахунок підвищення податків. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

«Повний текст урядового законопроєкту сьогодні-завтра будуть на сайті Верховної Ради», – написала вона.

За словами нардепки, більшу частину необхідних коштів планується покрити шляхом збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку.

«Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету», – додала голова бюджетного комітету.

Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд грн. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, зокрема:

185,8 млрд грн для закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

147,2 млрд грн для ЗСУ,

48,2 млрд грн для Національної гвардії,

41,9 млрд грн для Державної прикордонної служби,

40,7 млрд грн для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

15,2 млрд грн для Національної поліції,

7,5 млрд грн для Головного управління розвідки Міністерства оборони,

5,1 млрд грн для Служби безпеки,

2,8 млрд грн для Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

503 млн грн для Служби зовнішньої розвідки,

258,3 млн грн для Держспецзв'язку,

138,7 млн грн для Управління державної охорони.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.