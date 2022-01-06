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    Уряд Казахстану ввів держрегулювання цін на бензин

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    Раніше казахи платили по 50-60 тенге за літр бензину (близько 3.765 грн) - Уряд Казахстану ввів держрегулювання цін на бензин

    Раніше казахи платили по 50-60 тенге за літр бензину (близько 3.765 грн)

    Фото: Zakon.kz

    Ціни в різних регіонах на скраплений газ коливатиметься від 50 до 75 тенге за літр (від 3,765 грн до 5 грн)

    Уряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан» з посиланням на пресслужба уряду республіки.

    «Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану», – йдеться у заяві.

    Так, ціни в різних регіонах на скраплений газ коливатиметься від 50 до 75 тенге за літр (від 3,765 грн до 5 грн).

    Такі граничні ціни на роздрібну реалізацію бензину встановлено з урахуванням податку на додану вартість: марка АІ-80 – 89 тенге за літр (5,53 грн), марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр (11,322 грн), марка АІ-95 – 215 тенге за літр (13,3749 грн).

    Граничні ціни на роздрібну реалізацію дизельного пального (літнє, міжсезонне) з урахуванням ПДВ встановлено залежно від регіону: від 230 до 260 тенге за літр (14,30 грн до 16,1743 грн).

    До слова, раніше казахи платили по 50-60 тенге за літр бензину (близько 3.765 грн)

    Нагадаємо, саме через різкий ріст цін на бензин у Казахстані виникли масові акції протестів.

    Також 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    До слова, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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    Теги: газ Казахстан бензин ціни ПДВ надзвичайний стан АЗС президент уряд Касим-Жомарт Токаєв
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    Уряд Казахстану ввів держрегулювання цін на бензин