Президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні

Масові протести вже охопили 15 міст Казахстану

У Казахстані тривають масові протести. Через це влада вирішила ввести режим надзвичайного стану на усій території країни, повідомляє «Радіо Свобода».

Таким чином режим надзвичайної ситуації діятиме не лише на території Алмати, Алматинської області, Нур-Султана та Мангістаунській області. Тепер він діятиме на всій території Казахстану.

Зранку режим надзвичайного стану президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив у найбільшому місті країни – Алмати. Потім до цього списку внесли ще дві області, а після цього і столицю країни.

Однак протести охопили загалом 15 міст Казахстану. До придушення протестів в Актау та Усть-Камнегорському залучили військових. Також війська були присутні й в Алмати.

Режим надзвичайного стану розпочався з 16 години 5 січня і триватиме до 19 січня. На цей період у столиці запроваджується комендатура на чолі з начальником департаменту поліції столиці Єржаном Саденовим.

Режим обмежує у правах громадян та дає широкі повноваження коменданту. У місті можуть встановлювати обмеження на свободу пересування, влаштовувати перевірки документів та особистий огляд, обмежувати в'їзд у місто та виїзд із нього.

Також режим надзвичайного стану передбачає заборону на мирні збори, страйки та інше.

До слова, у Казахстані мітингувальники повалили пам'ятник, встановлений на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього. «Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради безпеки я маю намір діяти максимально жорстко», – заявив він.

ЗМІ також повідомляють, що у Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

До слова, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.