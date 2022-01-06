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    У казахському місті повністю згорів акімат: відео потрапило в мережу

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    З будівлі досі йде дим - У казахському місті повністю згорів акімат: відео потрапило в мережу
    З будівлі досі йде дим
    фото скріншот відео

    Уночі протестувальники влаштували пожежу у місцевій адміністрації

    У місті Талдикорган Алматинської області Казахстану повністю згорів акімат. Відео з місця подій опублікував Telegram- канал SHOT.

    На кадрах видно будівлю, що повністю вигоріла, з неї досій іде дим. Пожежу в адміністрації протестувальники влаштували вночі.

    5 січня стало відомо , що протестувальникам у місті Талдикорган вдалося знести пам'ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву , який пробув при владі майже 30 років і залишив пост у березні 2019 року. Після цього він став довічним головою Ради безпеки країни та головою правлячої партії «Нур Отан».

    Раніше у мережу потрапило відео «зачистки» силовиками площі в Алмати.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    До слова, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

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    Теги: Казахстан надзвичайний стан Касим-Жомарт Токаєв
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    У казахському місті повністю згорів акімат: відео потрапило в мережу