В Алмати силовики почали антитерористичну спецоперацію

Комендатура Алмати оголосила про звільнення аеропорту

В Алмати розпочалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту. Напередодні президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами. Про це йдеться в заяві віцемера Алмати.

«У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Разом ми зможемо припинити акти тероризму та бандитизму, які становлять під загрозу наше благополуччя та майбутнє», – йдеться у заяві комендатури Алмати.

Як зазначив віцемер Єржан Бабакумаров, силовики вже звільнили захоплений протестувальниками аеропорт Алмати.

«На жаль, радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та забезпечення безпеки. Екстремісти здійснюють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Більше того, ставлять під загрозу життю та здоров'ю мирних городян, перешкоджаючи роботі медичних працівників та завдаючи шкоди поліклінікам та лікарням», а – йдеться в повідомленні.

Трохи раніше п резидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв знову звернувся до народу. Глава держави повідомив про захоплення мітингувальниками аеропорту, а також кількох літаків, деякі з яких – іноземні. Президент Казахстану наголосив, що Алмати було частково знищене вандалами.

Як відомо, удень протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Згодом стало відомо, що Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

За інформацією ЗМІ, країни Організації колективного договору про безпеку заявили, що відправляють свої війська у Казахстан. Важливо, що до ОКДБ входить Росія.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.