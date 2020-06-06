Уряд Китаю видасть громадянам ваучерів на $1,7 мільярда для покупок та ресторанів



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Пекін приєднався до десятків інших китайських міст та видаватиме громадянам купівельні ваучери, намагаючись заохотити споживчу активність

Раніше такі ваучери вже отримали мешканці щонайменше 50 китайських міст

Пекін та інші китайські міста видадуть громадянам ваучери на загальну суму $1,7 млрд на шопінг та заклади харчування для стимулювання споживчої активності, рівень якої впав на тлі пандемії Covid-19.

Про це інформує Bloomberg.

«Пекін приєднався до десятків інших китайських міст та видаватиме громадянам купівельні ваучери, намагаючись заохотити споживчу активність після того, як роздрібна торгівля скоротилася унаслідок пандемії коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Видача ваучерів розпочнеться у суботу. Отримані купони можна використовувати як у точках роздрібної торгівлі, так і в інтернеті для покупок у галузях туризму, освіти, культури, спорту та громадського харчування.

Згідно з даними пекінського та національного статистичних бюро, протягом перших чотирьох місяців року роздрібні продажі у місті знизилися на 20,4%, що нижче за загальнокитайський показник – 16,2%.

Раніше такі ваучери вже отримали мешканці щонайменше 50 китайських міст.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки будуть змушені переглянути обсяг розвідувальної інформації, якою діляться із Канадою, якщо Оттава дозволить китайській компанії Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні. У США висловили упевненість, що канадський уряд «ухвалить власне суверенне рішення й визначить найкраще для національної безпеки Канади».

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