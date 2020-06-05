Новопризначеній віцепрем'єрці Стефанішиній оголошено підозру у «справі Лукаш», - ЗМІ



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4 червня депутати проголосували за призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції

Стефанішиній оголошено про підозру за експертизу під час роботи під керівництвом Лукаш

Новопризначеній віцепрем'єрці з питань євроінтеграції повідомили про підозру у справі «плівок Лукаш» за ст. 191 – привласнення та розтрата майна.

Про це повідомив журналіст Данило Мокрик у Facebook.

«Нам призначили віцепрем’єром з євроінтеграції людину, підозрювану в кримінальному провадженні. І ще й не будь-якому, а у справі Олени Лукаш», - заявив журналіст.

Мова йде про те, як під час Революції гідності Мін'юст Олени Лукаш замовив тендер на експертизу українського законодавства на відповідність європейському. НАБУ відкрило справу по цій експертизі, бо на неї витратили мільйони грн.

«Ольга Стефанішина брала в організації цього тендеру пряму участь, підписала не один документ. Це Лукаш ще може пробувати розповідати, що не мала до цього стосунку, бо покажіть документи з її підписом. Стефанішина такої розкоші немає. Вона сама себе задокументувал», - відзначив Мокрик.

За його словами, віцепрем'єрка Стефанішина повідомлена про підозру за статтею 191 ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і зараз знайомиться із матеріалами провадження.

Напередодні Стефанішина розповіла про плани на посаді віцепрем'єра.

Нагадаємо, у Верховній Раді 4 червня депутати проголосували за призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції. «За» призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром проголосували 255 депутатів.

3 червня було подання до Ради на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної.