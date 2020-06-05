Кабмін залишив Буславець очолювати Міненерго



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Ольга Буславець залишається керувати Міністерством енергетики

У квітні уряд призначив Буславець виконувачкою обов’язків міністра

Уряд у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля визнав Ольгу Буславець такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики, та поклав на неї виконання обов’язків міністра.

Відповідні розпорядження Кабінету міністрів № 602-р та № 604-р датовані 3 червня 2020 року.

«У зв’язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля України вважати Буславець Ольгу Анатоліївну такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики України», - йдеться у розпорядженні.

Іншим документом передбачено «покласти тимчасово виконання обов’язків міністра енергетики України на першого заступника міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну», - йдеться у документах.

Як повідомлялося, на засіданні 27 травня уряд створив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля у Міністерство енергетики.

Також Буславець заявила, що пов’язує інформаційну атаку на неї з діями міністерства, що направлені на знищення корупційних схем та викривлень на ринку електричної енергії на користь окремих гравців ринку.

Між іншим, напередодні глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев повідомив «Главкому», що дію механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу буде скасовано для населення з 1 липня, для підприємств теплокомуненерго - з 2021 року.