Через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки

Користувачі з російськими прапорами на аватарках скаржилися, що в закладі готують українські страви і працевлаштовують українок

У польському Катовіце ресторан, у якому працювали 10 біженок із України, зіштовхнувся з негативними відгуками в мережі, більшість із яких надходила від користувачів із російським прапором на фото у Facebook. Через хейт і неприбутковість заклад зачинився. Про це пише Gazeta Wyborcza.

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Ресторан Bistro Kozackie задумувався як місце, де могли б працювати українські біженці. Відкрився він минулого року за ідеєю його власника Пшемислава Солтисіка. Тут частували борщем, варениками, котлетами по-київськи, пельменями тощо.

Однак лише через кілька місяців після старту роботи було оголошено, що бістро зачиняється 30 червня. Солтисік визнав, що бістро мало недостатньо відвідувачів і приносило низький прибуток, зокрема через хейт у мережі.

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«Із самого початку у нас були проблеми з оцінкою нашого ресторану в внтернеті. Нас спочатку хейтили за те, що в назві у нас «українська». Це не сподобалося багатьом людям, які, навіть не відвідавши заклад, ставили нам низькі оцінки та залишали жахливі коментарі. У нас було багато расистських і ксенофобських постів, наприклад, у нашому Facebook. Деякі з них там і сьогодні», – розповів Солтисік.

За словами власника бістро, його команда раділа конструктивній критиці, оскільки це дозволяло покращувати і вдосконалювати роботу. Однак були коментарі, які явно мали на меті зашкодити репутації закладу.

«Було багато коментарів «нижче пояса», наприклад, що у нас смердить. І це писали люди, у яких в профілі у Facebook, наприклад, був прапор Росії. Такі оцінки були несправедливими щодо нас і, безумовно, вплинули на зменшення кількості гостей», – пояснив власник бістро.

Нагадаємо, у Польщі тривають пошуки чоловіка, який напав із ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині.