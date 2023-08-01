Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стала сапером заради корови. Фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Стала сапером заради корови. Фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ
Ганна Пліщинська з металошукачем перевіряє своє поле - чи залишилися там міни й нерозірвані снаряди
фото: Єнджей Новицький

Серед знахідок жінки – дрон, кілька розірваних снарядів та купа уламків

67-річна Ганна Пліщинська із села Степова Долина, що на Миколаївщині самотужки розміновує поля, щоб корові було де пастися. Для цього жінка спеціально купила металошукач, пише ВВС.

Ганна Пліщинська подалася в сапери заради корови й прославилася на увесь світ. Торік, коли селище потерпало від російських масованих обстрілів, вона евакуювалася разом зі своєю коровою Ланою до Черкас. «Вже всі люди повтікали, а ми їздили сюди корів доїли. Ранком поїдемо, подоїмо і їдемо, бо стріляли. Я в погребі жила у дочки. Останню ніч так стріляли, то я сказала: останній раз сиджу в погребі. Якщо я до ранку, буду жива, то більше тут спати не буду. Так і зробила», – зауважила жінка.

На евакуаційну дорогу для себе та худоби жінка витратила понад 10 тис. грн. Цієї весни жінка повернулася до рідного села разом зі своєю коровою. І тепер заради неї обстежує навколишні пасовища.

Пенсіонерка самотужки «розміновує» городи та поля на Миколаївщині
Пенсіонерка самотужки «розміновує» городи та поля на Миколаївщині
фото: Reuters

Пенсіонерка обстежує городи та поля задля безпеки власної корови, а також інших тварин та селян. Серед її знахідок – дрон, кілька розірваних снарядів та купа уламків. Коли жінка знаходить підозрілий предмет, повідомляє поліцію.

«Мені 67 років і я змушена це робити. Немає нікого, хто б це міг зробити. Заради корови я розмінувала всі городи. Сіно косила їй, тепер вона може пастись. Я не боюся, тут одні уламки, снарядів немає», – розповіла Ганна.

Літня жінка шукає небезпечні предмети за допомогою металошукача
Літня жінка шукає небезпечні предмети за допомогою металошукача
фото: Reuters

Зауважимо, селище Степова Долина розташоване на межі Миколаївської та Херсонської областей та майже повністю зруйноване за час активних бойових дій. Та одна з головних проблем села, де тримати та випасати худобу. Бо без господарства, кажуть люди, не вижити. А все навколо села – всіяне вибухонебезпечними предметами.

Степова Долина на Миколаївщині
Степова Долина на Миколаївщині
фото: Єнджей Новицький

Саперів пані Ганна чекати не стала. Щоби зберегти життя своєї улюблениці Ганна Пліщинська почала прочісувати місцевість із металошукачем.

 

«Якби не корова, я б цього не робила. Всі сміються з мене, що я ходжу по городу і перевіряю. Але на пасовищах там корів вбивають. А я ходжу тут, перевіряю, дивлюся і тільки тоді випускаю корову. А якби моя корова загинула від вибуху, що б я робила?» – поділилася Ганна Пліщинська.

Жінка мріє, як і всі українці, про перемогу й повернення всіх наших солдатів живими та здоровими
Жінка мріє, як і всі українці, про перемогу й повернення всіх наших солдатів живими та здоровими
фото: Єнджей Новицький

Лишень спрацьовує металошукач, жінка позначає місцевість і викликає фахівців. «Я беру палицю і роблю позначку, так мені сказали в поліції, я позначаю місце, а потім викликаю нашого поліцейського, він приходить і забирає міни. Одного разу він прийшов і забрав, я не знаю, що це було, якусь штуку з крильцями», – додала пані Ганні. Але дещо вона прибирає сама. Страшно, зізнається пані Ганна. І молиться. Щодня. За себе, свою домівку та бійців, які захищають Україну.

До слова, лише у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях щомісяця повідомляють про десятки нещасних випадків через вибухи мін. Найбільша загроза – для фермерів, які намагаються повернутися до своїх господарств. А також – гуманітарних організацій, які доставляють допомогу.

За оцінкою міністерства внутрішніх справ, понад третина території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Для повного розмінування нашої держави можуть знадобиться десятки років.

Нагадаємо, пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео). Саме за випіканням хліба майже весь свій час проводить мати воїна із Золотого Потоку на Бучаччині Галина Вандяк. Жінка почала пекти хліб для наших захисників ще на початку повномасштабного вторгнення, коли її син Андрій вступив до лав ЗСУ. Вона випікала ароматні хлібини, а її невістка Надя займалася збором і відправленням передач на передову.

Читайте також: Волонтери на Харківщині зробили трактор-розміновувач (фото)
Теги: Миколаївщина розмінування відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам дуже не вистачає гібридних ракет для «Himars», які летять на 150 км
Що уповільнює український наступ?
5 липня, 12:28
Залужний і Шаптала відвідали угруповання військ «Хортиця» й «Таврія»
Головнокомандувач ЗСУ відвідав угруповання військ «Хортиця» й «Таврія»: деталі
8 липня, 00:52
У Таїланді росіянин зістрибнув із найвідомішого храму в Пхукеті
У Таїланді росіянин на даху відомого храму побився з рятувальниками, а потім стрибнув униз
9 липня, 03:27
Стовп диму від пожежі видно чи не з усього лівого берега столиці
На Броварському шосе у Києві потужно палає АЗС, рух перекрито
9 липня, 15:41
Зеленський прибув до Чехії (відео)
Зеленський прибув до Чехії (відео)
6 липня, 21:41
В Ужгороді внаслідок негоди більшість вулиць міста затопило
Затоплені дороги, град, повалені дерева: Ужгород накрила потужна злива
19 липня, 23:51
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
13 липня, 13:53
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
18 липня, 16:01
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
24 липня, 14:04

Суспільство

В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох
В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох
Стала сапером заради корови. Фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ
Стала сапером заради корови. Фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ
«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост
«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
30K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
30K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
21K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
20K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
12K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту