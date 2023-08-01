Стала сапером заради корови. Фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ

Серед знахідок жінки – дрон, кілька розірваних снарядів та купа уламків

67-річна Ганна Пліщинська із села Степова Долина, що на Миколаївщині самотужки розміновує поля, щоб корові було де пастися. Для цього жінка спеціально купила металошукач, пише ВВС.

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Ганна Пліщинська подалася в сапери заради корови й прославилася на увесь світ. Торік, коли селище потерпало від російських масованих обстрілів, вона евакуювалася разом зі своєю коровою Ланою до Черкас. «Вже всі люди повтікали, а ми їздили сюди корів доїли. Ранком поїдемо, подоїмо і їдемо, бо стріляли. Я в погребі жила у дочки. Останню ніч так стріляли, то я сказала: останній раз сиджу в погребі. Якщо я до ранку, буду жива, то більше тут спати не буду. Так і зробила», – зауважила жінка.

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На евакуаційну дорогу для себе та худоби жінка витратила понад 10 тис. грн. Цієї весни жінка повернулася до рідного села разом зі своєю коровою. І тепер заради неї обстежує навколишні пасовища.

Пенсіонерка самотужки «розміновує» городи та поля на Миколаївщині фото: Reuters

Пенсіонерка обстежує городи та поля задля безпеки власної корови, а також інших тварин та селян. Серед її знахідок – дрон, кілька розірваних снарядів та купа уламків. Коли жінка знаходить підозрілий предмет, повідомляє поліцію.

«Мені 67 років і я змушена це робити. Немає нікого, хто б це міг зробити. Заради корови я розмінувала всі городи. Сіно косила їй, тепер вона може пастись. Я не боюся, тут одні уламки, снарядів немає», – розповіла Ганна.

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Літня жінка шукає небезпечні предмети за допомогою металошукача фото: Reuters

Зауважимо, селище Степова Долина розташоване на межі Миколаївської та Херсонської областей та майже повністю зруйноване за час активних бойових дій. Та одна з головних проблем села, де тримати та випасати худобу. Бо без господарства, кажуть люди, не вижити. А все навколо села – всіяне вибухонебезпечними предметами.

Степова Долина на Миколаївщині фото: Єнджей Новицький

Саперів пані Ганна чекати не стала. Щоби зберегти життя своєї улюблениці Ганна Пліщинська почала прочісувати місцевість із металошукачем.

«Якби не корова, я б цього не робила. Всі сміються з мене, що я ходжу по городу і перевіряю. Але на пасовищах там корів вбивають. А я ходжу тут, перевіряю, дивлюся і тільки тоді випускаю корову. А якби моя корова загинула від вибуху, що б я робила?» – поділилася Ганна Пліщинська.

Жінка мріє, як і всі українці, про перемогу й повернення всіх наших солдатів живими та здоровими фото: Єнджей Новицький

Лишень спрацьовує металошукач, жінка позначає місцевість і викликає фахівців. «Я беру палицю і роблю позначку, так мені сказали в поліції, я позначаю місце, а потім викликаю нашого поліцейського, він приходить і забирає міни. Одного разу він прийшов і забрав, я не знаю, що це було, якусь штуку з крильцями», – додала пані Ганні. Але дещо вона прибирає сама. Страшно, зізнається пані Ганна. І молиться. Щодня. За себе, свою домівку та бійців, які захищають Україну.

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До слова, лише у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях щомісяця повідомляють про десятки нещасних випадків через вибухи мін. Найбільша загроза – для фермерів, які намагаються повернутися до своїх господарств. А також – гуманітарних організацій, які доставляють допомогу.

За оцінкою міністерства внутрішніх справ, понад третина території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Для повного розмінування нашої держави можуть знадобиться десятки років.

Нагадаємо, пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео). Саме за випіканням хліба майже весь свій час проводить мати воїна із Золотого Потоку на Бучаччині Галина Вандяк. Жінка почала пекти хліб для наших захисників ще на початку повномасштабного вторгнення, коли її син Андрій вступив до лав ЗСУ. Вона випікала ароматні хлібини, а її невістка Надя займалася збором і відправленням передач на передову.