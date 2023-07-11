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Сирський показав роботу аеророзвідки на фронті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський показав роботу аеророзвідки на фронті (відео)
фото: Генштаб

Точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено

Українські захисники застосували «великий калібр» для удару по скупченню живої сили російської армії на одному із напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Військовий також оприлюднив відео знищення ворога. «Завдяки роботі аеророзвідки, було виявлено зосередження живої сили росіян», – розповів він.

За словами генерала, точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено.

Як повідомлялося, станом на 11 липня українські захисники ведуть наступ на чотирьох напрямках –Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ відео наступ

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