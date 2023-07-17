Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі

Пенсіонерка хотіла погуляти перед відльотом до Лондону, і спричинила гвалт у аеропорту

Вчинок жінки призвів до евакуації пасажирів аеропорту, та затримки низки рейсів

60-річна українка мала летіти з Лодзі до Лондона, але приїхала до аеропорту задовго до вильоту. Тож вирішила з’їздити до центру міста. Пенсіонерка мала невелику валізу, але не хотіла брати її з собою, тож вирішила сховати її у туалеті.

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Згодом на камерах спостереження знайшли відео, як вона зайшла до туалету з валізою, а вийшла вже без неї. Щоправда, заховала вона її не надійно, бо це практично одразу помітили та повідомили службу безпеки.

Оскільки підозріла валіза була без власника, то працівники аеропорту викликали саперів. І, звісно, з міркувань безпеки, евакуювали всіх пасажирів та працівників аеропорту.

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«У четвер о 13.30 у туалеті аеропорту було знайдено валізу. Через те, що поряд нікого не було, розпочалася процедура евакуації пасажирів та співробітників. Багаж обробляли піротехніки з Прикордонної охорони, що базується в аеропорті мста Лодзь. При цьому було проведено контроль та виявлено жінку, яка могла залишити багаж», – йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

Евакуювали 100 людей та перевіряли вміст загадкової валізи близько 2 годин. І коли винуватиця інциденту повернулась до льотовища, правоохоронці вже знали, що всередині немає нічого небезпечного.

Пенсіонерка знайшла оригінальне пояснення своєму вчинку. За її словами, непорозуміння виникло через мовний бар’єр – вона не зрозуміла попереджень про заборону залишати багаж без нагляду і попрямувала до центру міста, аби «вирішити деякі свої справи».

Жінку оштрафували на 500 злотих (4600 грн за курсом НБУ) і вона все ж вилетіла, як і планувала, до Лондона. Щоправда, через вказані події, її рейс затримався на 40 хвилин.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 30 червня, жертвами стрілянини в аеропорту Кишинева стали дві людини. У Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримали всі рейси, заплановані на цю дату. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.