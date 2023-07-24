Сирський показав, як ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів під Бахмутом

Штурмова група окупантів під покровом ночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси Е40

Українські військові на Бахмутському напрямку ліквідували штурмову групу російських окупантів, які вночі хотіли атакувати позиції ЗСУ. Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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«Штурмова група окупантів під покровом ночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси Е40», - пояснив генерал.

Плани противника не дали реалізувати аеророзвідники 30 ОМБр ЗСУ, які ще на підході виявили групи інтервентів, після чого скоригували вогонь САУ Krab 26 АБр.

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«Після серії точних артилерійських ударів розбиті вороги залишили своїх «200» і ганебно втекли», - розповів Сирський.

Він також опублікував відповідне відео від аеророзвідника 30 ОМБр Ragnar.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку українські захисники ліквідували 72 окупанти та знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

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Також під час однієї з операцій бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.

До слова, моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення.