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В Америці на випускному сталася стрілянина: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Америці на випускному сталася стрілянина: є загиблі
Співробітники правоохоронних органів проводять розслідування на місці події
фото: Reuters

Поліція повідомила, що заарештувала одного підозрюваного

У штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Стрілянина сталася на території кампусу університету Співдружності Вірджинії, де проходила урочиста церемонія випускного місцевої середньої школи. За даними поліції, загиблими були чоловіки віком 18 і 36 років.

Канал телевізійних новин WWBT повідомляв, що це батько і син. Поранення отримали чоловіки 14, 32, 55 і 58 років. Ще один 31-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення.

«Поліція заарештувала підозрюваного, 19-річного чоловіка, і планує пред'явити йому звинувачення за двома пунктами вбивства другого ступеня на додаток до інших можливих правопорушень», - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Едвардс назвав поведінку стрільця «огидною і боягузливою», оскільки його суперечка була лише з однією людиною.

Раніше повідомлялося, що у США під час мотопробігу в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули і п'ятеро зазнали поранень.

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Теги: поліція стрілянина поранення

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