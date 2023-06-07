В Америці на випускному сталася стрілянина: є загиблі

Поліція повідомила, що заарештувала одного підозрюваного

У штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

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Стрілянина сталася на території кампусу університету Співдружності Вірджинії, де проходила урочиста церемонія випускного місцевої середньої школи. За даними поліції, загиблими були чоловіки віком 18 і 36 років.

Канал телевізійних новин WWBT повідомляв, що це батько і син. Поранення отримали чоловіки 14, 32, 55 і 58 років. Ще один 31-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення.

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«Поліція заарештувала підозрюваного, 19-річного чоловіка, і планує пред'явити йому звинувачення за двома пунктами вбивства другого ступеня на додаток до інших можливих правопорушень», - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Едвардс назвав поведінку стрільця «огидною і боягузливою», оскільки його суперечка була лише з однією людиною.

Раніше повідомлялося, що у США під час мотопробігу в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули і п'ятеро зазнали поранень.