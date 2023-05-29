У штаті Нью-Мексико сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Стрілянина почалася з «якогось протистояння» між бандами мотоциклістів

У США під час мотопробігу в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули і п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє CNN.

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За словами мера Лінди Калхун, стрілянину влаштували члени байкерських банд. Причетні до інциденту перебувають під вартою.

П'ятеро поранених були госпіталізовані.

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Калхун зазначає, що триває розслідування інциденту, і стороннім заборонено наближатися до місця злочину, а місцеві підприємства у неділю мають бути закриті.

У місті Таос, що за 65 кілометрів від Ред-Ривера, через стрілянину запроваджено комендантську годину, під час якої за розпорядженням мера заборонено продаж алкоголю.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей.