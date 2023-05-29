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У штаті Нью-Мексико сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
У штаті Нью-Мексико сталася стрілянина: є загиблі та поранені
Внаслідок стрілянини щонайменше три людини загинули
фото: CNN

Стрілянина почалася з «якогось протистояння» між бандами мотоциклістів

У США під час мотопробігу в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули і п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє CNN.

За словами мера Лінди Калхун, стрілянину влаштували члени байкерських банд. Причетні до інциденту перебувають під вартою.

П'ятеро поранених були госпіталізовані.

Калхун зазначає, що триває розслідування інциденту, і стороннім заборонено наближатися до місця злочину, а місцеві підприємства у неділю мають бути закриті.

У місті Таос, що за 65 кілометрів від Ред-Ривера, через стрілянину запроваджено комендантську годину, під час якої за розпорядженням мера заборонено продаж алкоголю.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей. 

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Теги: США стрілянина розслідування

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