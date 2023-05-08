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Теракт у школі в Сербії: міністр освіти подав у відставку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Теракт у школі в Сербії: міністр освіти подав у відставку
Люди залишають квіти і свічки у пам’ять про загиблих біля будівлі сербської школи, де сталася стрілянина 3 травня
Фото: Associated Press

В одній зі шкіл країни 14-річний підліток вчинив стрілянину, у якій загинули дев'ять людей

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку після стрілянини в одній зі шкіл сербської столиці Белграда, унаслідок якої загинули дев'ятеро осіб. Про це повідомляє Tanjug.

Як зазначається, Ружич надіслав прем'єр-міністру Сербії Ані Брнабич листа з проханням про відставку.

«У тиші триденної національної жалоби, як відповідальна і вихована людина, професіонал у виконанні всіх попередніх громадських обов'язків, як батько і громадянин Сербії, який завжди на моєму першому місці, та згідно зі статтею 23 Закону про уряд, я ухвалив раціональне й гідне рішення в цих обставинах. Я подаю безповоротну відставку з посади міністра освіти в уряді Сербії», – заявив сербський міністр освіти.

Нагадаємо, що у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі. Також важко поранено вчителя історії.

Крім того, 4 травня у Сербії молодий чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені.

Теги: міністр Сербія стрілянина школа

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